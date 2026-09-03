Desesperada búsqueda: la madre de Mariano confirmó que la foto recibida es de su hijo en Córdoba

Aunque la imagen aporta tranquilidad al ratificar que Mariano se encuentra en buen estado, la familia permanece a la espera de un contacto formal por parte de las fuerzas de seguridad provinciales para coordinar los pasos a seguir. En este contexto, el padre del estudiante analizó lo sucedido y desestimó la existencia de algún conflicto previo: “Capaz se quiere ir a vivir allá, pero nunca nos dijo. Estaba todo bárbaro, no hubo discusión ni nada. Esperemos que el Ministerio de Seguridad de Córdoba se comunique con nosotros”.