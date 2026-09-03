Desesperada búsqueda: la madre de Mariano confirmó que la foto recibida es de su hijo en Córdoba
La imagen del joven estudiante de Arquitectura corresponde al martes y fue extraída de las grabaciones del local de sushi donde presentó su currículum.
Una pista clave aportó luz a la intensa búsqueda de Mariano Martínez, el estudiante universitario de 21 años del que no se sabía nada desde el pasado lunes. En las últimas horas, sus padres recibieron una fotografía tomada en la provincia de Córdoba que confirma la presencia del joven en esa provincia.
El avance en la investigación se logró gracias al testimonio de una empleada de una librería, quien reconoció a Mariano cuando este se presentó en el local para hacer copias de su currículum. Tras obtener las fotocopias, el joven caminó unas cuadras e ingresó a un comercio gastronómico cercano para postularse a un empleo.
Está en Córdoba: la palabra de los padres de Mariano, el joven desaparecido desde el lunes
Fue en ese último establecimiento donde el sistema de monitoreo registró su presencia. En diálogo con el canal TN, la madre del joven confirmó la autenticidad de la toma recibida: “La Policía confirmó que se trata de mi hijo. La imagen es del martes y la sacaron a partir de las cámaras de seguridad del local de sushi donde entregó su currículum”.
Aunque la imagen aporta tranquilidad al ratificar que Mariano se encuentra en buen estado, la familia permanece a la espera de un contacto formal por parte de las fuerzas de seguridad provinciales para coordinar los pasos a seguir. En este contexto, el padre del estudiante analizó lo sucedido y desestimó la existencia de algún conflicto previo: “Capaz se quiere ir a vivir allá, pero nunca nos dijo. Estaba todo bárbaro, no hubo discusión ni nada. Esperemos que el Ministerio de Seguridad de Córdoba se comunique con nosotros”.
Las autoridades orientan la búsqueda en la zona comercial donde fue visto por última vez para dar con el paradero exacto del joven y concretar el reencuentro con sus allegados.
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