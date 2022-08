ANMAT prohibió una serie de cosméticos: cuáles son y las causas

La investigación fue iniciada por el Departamento de Domisanitarios. Se pudo constatar que en Mercado Libre se comercializaban productos cosméticos no inscriptos ante la ANMAT, no contaban con los datos de fabricación y los consideraron inseguros para los consumidores. Representa "un riesgo para la salud de la población", debido a que no se puede garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los cosméticos, indicaron las autoridades.