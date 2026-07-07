Un hombre fue asesinado en Cañuelas durante los festejos por la Selección Argentina

Asesinaron a golpes a una jubilada en Córdoba y dejaron las llaves de gas abiertas

Una mujer de 84 años fue asesinada a golpes en su casa del barrio Ameghino, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Su cuerpo fue hallado escondido debajo de una cama, las llaves de gas estaban abiertas y la vivienda completamente cerrada.

La víctima, identificada como Cristina Trejo, fue encontrada sin vida el lunes por la noche, pero la principal hipótesis es que fue atacada varios días antes del hallazgo.

El horrífico hecho se conoció cuando un vecino, preocupado por no tener noticias de la mujer desde el miércoles, alertó a la línea de emergencias 911 sobre un fuerte olor a gas proveniente de la vivienda, ubicada en la calle Uritorco al 3600.

Ante esta situación, personal de Bomberos de Córdoba se hicieron presentes en el domicilio. Al llegar, notaron que la puerta estaba completamente cerraday tuvieron que ingresar a través de una ventana.

La Justicia baraja dos hipótesis sobre el asesinato de la jubilada en Córdoba @leoguevara80

Ya dentro de la casa se encontraron con la escena de horror: el cuerpo de la mujer se encontraba en una de las habitaciones, debajo de una cama. Según las primeras informaciones, la víctima tenía múltiples golpes y lesiones en la nuca.

A su vez, durante la inspección en el lugar, peritos encontraron manchas de sangre tanto en el dormitorio donde yacía la víctima como en otro ambiente de la vivienda.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que la casa no se encontraba desordenada ni observaron signos de que hubiesen revuelto los ambientes. Sin embargo, no encontraron el teléfono celular de la víctima, un elemento que consideran clave para reconstruir las últimas horas antes del asesinato.

Las hipótesis de la Justicia sobre el asesinato de la jubilada en Córdoba

La investigación del caso está a cargo del fiscal de instrucción de la ciudad de Córdoba, Víctor Chapero. Una de las principales hipótesis es que alguien se llevó el celular de la víctima y lo utilizó para responder mensajes durante el fin de semana con el objetivo de hacer creer que seguía con vida.

“Un vecino no la veía y le preguntaba si necesitaba algo. Y ella le respondía por mensajes que no, que estaba con familiares”, indicaron fuentes del caso a La Voz.

También se analiza si alguien intentó simular un incendio que finalmente no se produjo.

Leandro, un vecino que alertó a las autoridades, relató a Cadena 3: "Desde el miércoles que no teníamos noticias de esta mujer". Describió a Cristina como "totalmente amigable" y destacó la relación cercana que mantenía con los vecinos. "Nos ayudábamos, nos queríamos. Ella estaba en contacto con nosotros", agregó.

Fuentes de la investigación señalaron que Cristina era muy querida en el barrio y que trabajaba en una fundación donde solía darle de comer a personas indigentes.

Por estas horas se aguardan los resultados de la autopsia ordenada por la fiscalía para esclarecer las causales de muerte. Además, se ordenaron pericias en la vivienda y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.