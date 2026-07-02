Video sensible: un nene de 11 años atropelló y mató a nueve monjes durante una peregrinación

Cinco religiosos murieron en el lugar del hecho, mientras que otros cuatro fallecieron posteriormente en distintos centros de salud como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

En tanto, los otros 13 heridos permanecen bajo atención médica y algunos continúan internados en estado delicado. Tras el siniestro, la Policía tomó intervención y dejó al menor bajo custodia. Debido a su edad, será interrogado con la participación de especialistas en protección de la infancia.

Por estas horas, los investigadores intentan dilucidar con precisión qué ocurrió en los instantes previos al impacto. Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible pérdida de control del vehículo o alguna eventual falla mecánica, aunque hasta el momento ninguna de las dos fue confirmada oficialmente.