Video sensible: un nene de 11 años atropelló y mató a nueve monjes durante una peregrinación
El menor tomó sin permiso la camioneta de sus padres, perdió el control y embistió a un grupo de religiosos que caminaba por la banquina. Hay 13 heridos.
Una tragedia de enormes proporciones conmociona a Tailandia. Un niño de apenas 11 años atropelló con una camioneta a un grupo de monjes budistas que participaban de una peregrinación religiosa y provocó la muerte de nueve de ellos, mientras que otras 13 personas resultaron heridas, varias con lesiones de gravedad.
El dramático episodio ocurrió en la provincia de Mukdahan, en el noreste del país, cuando el menor tomó sin autorización la camioneta de sus padres y condujo durante unos 10 kilómetros antes de perder el control del vehículo.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, la camioneta se desvió hacia la banquina e impactó de lleno contra la columna de peregrinos, que avanzaba a pie por la ruta en una tradicional caminata religiosa.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la violencia del impacto y el desconcierto que se apoderó del lugar segundos después del siniestro.
Una peregrinación que terminó en tragedia
El conjunto estaba integrado por 35 monjes budistas y cinco fieles laicos, quienes habían iniciado el recorrido apenas media hora antes del accidente. El destino final de la peregrinación era la provincia de Ubon Ratchathani, ubicada a unos 260 kilómetros del punto de partida.
Cinco religiosos murieron en el lugar del hecho, mientras que otros cuatro fallecieron posteriormente en distintos centros de salud como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.
En tanto, los otros 13 heridos permanecen bajo atención médica y algunos continúan internados en estado delicado. Tras el siniestro, la Policía tomó intervención y dejó al menor bajo custodia. Debido a su edad, será interrogado con la participación de especialistas en protección de la infancia.
Por estas horas, los investigadores intentan dilucidar con precisión qué ocurrió en los instantes previos al impacto. Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible pérdida de control del vehículo o alguna eventual falla mecánica, aunque hasta el momento ninguna de las dos fue confirmada oficialmente.
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