Un preso pidió continuar detenido: "No me siento apto para reinsertarme"

Sin embargo, durante la última audiencia, el imputado sorprendió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Córdoba al presentar una carta escrita de puño y letra en la que solicitó cumplir la condena en prisión.

"No me siento apto para reinsertarme en la sociedad", escribió. En el mismo texto explicó que necesita continuar con tratamiento psicológico y psiquiátrico antes de recuperar la libertad y argumentó: "Quiero cumplir con el debido tratamiento psicológico y psiquiátrico para así poder, al término de la condena, salir sin el tormento de ir y firmar todos los meses. Sé que no voy a cumplir con esos requisitos y voy a terminar con captura. Salir y no deber ni un día me parece apropiado".

El acusado sostuvo además que no tenía trabajo, vivienda ni un lugar donde vivir, por lo que temía reincidir. Ante esa situación, su abogado ofreció gestionar un alojamiento transitorio con la defensoría oficial, aunque Pacicco mantuvo su decisión.

Cuando el tribunal le concedió la última palabra, volvió a ratificar su pedido. Finalmente, los jueces Facundo Zapiola, Cristina Giordano y José Camilo Quiroga Uriburu lo condenaron a dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

En la misma causa, la mujer para la que Pacicco realizaba las intermediaciones fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión, mientras que el proveedor que trasladaba la cocaína desde Orán, Salta, mediante encomiendas recibió una pena de seis años de cárcel.