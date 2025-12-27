Córdoba: balearon en la cabeza a un nene de 3 años
El incidente ocurrió en el barrio General Savio, donde el menor resultó herido por un arma de fuego.
En las últimas horas, un episodio de extrema gravedad generó conmoción en el barrio General Savio, en la ciudad de Córdoba, luego de que un nene de apenas 3 años resultara herido de bala en la cabeza. El pequeño permanece internado, mientras la Justicia trabaja para esclarecer cómo se produjo el ataque.
La terrible situación se desató en la tarde del jueves de Navidad, cuando un hombre llegó en estado de desesperación al Hospital de Pronta Atención Comipaz con su hijo en brazos. El niño presentaba una herida de arma de fuego en la frente y fue asistido de inmediato por el personal médico, que dispuso su traslado urgente al Hospital de Niños para una atención de mayor complejidad e intentar salvarle la vida.
De acuerdo a las fuentes policiales, el menor continúa internado y su evolución es favorable, aunque el impacto del hecho provocó una profunda conmoción tanto en su familia como en el vecindario. Tras el ingreso del niño al centro de salud, tomó intervención el departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba, que inició una investigación para reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el disparo y lograr encontrar al responsable de terrible hecho.
En el marco de la causa, en las últimas horas fue detenida una mujer de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia, donde se esperan las correspondientes pericias. Hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre su vínculo con la víctima ni sobre el contexto en el que se habría producido el hecho.
Por otro lado, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Género de Sexto Turno, conducida por Pablo Cuenca Tagle, que continúa con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer lo sucedido.
