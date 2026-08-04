Córdoba: detuvieron a la encargada de un geriátrico tras hallar a una residente con fractura de cráneo
La víctima tiene 66 años y estaba en la residencia junto a otras tres mujeres y dos hombres. El establecimiento fue clausurado por funcionar sin habilitación y en malas condiciones de higiene.
La encargada de un geriátrico de la localidad de Ballesteros, Córdoba, fue detenida acusada de presuntas lesiones graves contra una residente de 66 años, quien fue trasladada a un hospital de Bell Ville con heridas en distintas partes del cuerpo y una fractura de cráneo.
El hecho salió a la luz en las últimas horas en un hogar para adultos mayores ubicado sobre la calle Eva Perón al 300. A partir de la denuncia, efectivos de la Departamental Unión de la Policía de Córdoba y personal municipal realizaron un allanamiento en el establecimiento.
Durante el procedimiento, los agentes encontraron a otros cinco adultos mayores que permanecían en el lugar: tres mujeres y dos hombres.
Además, constataron graves deficiencias en las condiciones de higiene tanto del inmueble como de sus residentes. También verificaron que el geriátrico funcionaba sin la habilitación correspondiente.
Frente a estas irregularidades, las autoridades dispusieron la clausura inmediata del establecimiento, mientras continúa la investigación por las lesiones que presentaba la mujer internada.
La encargada del geriátrico, de 54 años, fue trasladada a una dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de 2° Turno de Bell Ville, a cargo de la fiscal Isabel Reyna, que busca determinar cómo se produjeron las lesiones y las responsabilidades por el estado en el que fue hallada la víctima.
Revelaron qué declaró el cuidador del geriátrico acusado de maltratar a dos ancianas en Mar del Plata
La investigación por los presuntos maltratos a dos residentes de un geriátrico de Mar del Plata continúa avanzando y, en las últimas horas, se conocieron detalles de la declaración que brindó el principal acusado ante la Justicia. El hombre fue indagado este sábado luego de ser detenido nuevamente y realizó una breve manifestación antes de optar por guardar silencio.
El caso generó una fuerte conmoción tras la difusión de videos en los que se observa al cuidador insultando, amenazando y agrediendo físicamente a dos adultas mayores que residían en el geriátrico "David", ubicado sobre la calle Rivadavia al 4000. A partir de esas imágenes, las autoridades del establecimiento realizaron la denuncia, el trabajador fue despedido y la causa avanzó con nuevas medidas judiciales.
Qué declaró el acusado y de qué está imputado
El fiscal Carlos Russo confirmó que Nicolás Gastón Cichero quedó imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, delitos que prevén una pena de entre tres y 16 años de prisión en caso de ser hallado culpable.
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