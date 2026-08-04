Córdoba: detuvieron a la encargada de un geriátrico tras hallar a una residente con fractura de cráneo

La encargada del geriátrico, de 54 años, fue trasladada a una dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de 2° Turno de Bell Ville, a cargo de la fiscal Isabel Reyna, que busca determinar cómo se produjeron las lesiones y las responsabilidades por el estado en el que fue hallada la víctima.

Revelaron qué declaró el cuidador del geriátrico acusado de maltratar a dos ancianas en Mar del Plata

La investigación por los presuntos maltratos a dos residentes de un geriátrico de Mar del Plata continúa avanzando y, en las últimas horas, se conocieron detalles de la declaración que brindó el principal acusado ante la Justicia. El hombre fue indagado este sábado luego de ser detenido nuevamente y realizó una breve manifestación antes de optar por guardar silencio.

El caso generó una fuerte conmoción tras la difusión de videos en los que se observa al cuidador insultando, amenazando y agrediendo físicamente a dos adultas mayores que residían en el geriátrico "David", ubicado sobre la calle Rivadavia al 4000. A partir de esas imágenes, las autoridades del establecimiento realizaron la denuncia, el trabajador fue despedido y la causa avanzó con nuevas medidas judiciales.

El momento en que el enfermero golpeó a una adulta mayor mientras le daba de comer

Qué declaró el acusado y de qué está imputado

El fiscal Carlos Russo confirmó que Nicolás Gastón Cichero quedó imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, delitos que prevén una pena de entre tres y 16 años de prisión en caso de ser hallado culpable.