Córdoba: le dio una brutal golpiza a su pareja delante de sus hijos y lo condenaron a 8 años de prisión

condenado violencia de genero cordoba El caso fue investigado por la Fiscalía de Alta Gracia.

“Nos quedamos con sabor a poco, porque se esperaba entre trece y dieciséis años”, recriminó la víctima en un diálogo con el medio local Resumen de la Región sobre la pena que recibió su agresor tras ser hallado culpable de delitos como coacción, robo, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, abuso sexual, lesiones leves y amenazas.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la fiscal de Cámara Laura Batistelli había solicitado una pena de trece años, mientras que la querella, representada por Daniela Ferrari, pidió 16. Asimismo, la defensa reclamó la absolución o, subsidiariamente, que solo se considerara el delito de lesiones leves.

La mujer pidió que otras víctimas se animen a denunciar y sostener el proceso judicial. “Es muy duro, duele mucho, pero al final hay justicia”, afirmó. Sin embargo, también manifestó temor por el futuro: “Esta persona va a salir en ocho años y probablemente tenga la capacidad y la edad de buscar otra víctima o venir a buscarme a mí”.

Golpiza frente a sus hijos



La detención ocurrió el Día del Amigo de 2024, cuando Blumenthal volvió a atacar a su expareja. Según indicó Ferrari en diálogo con ElDoce.tv, ese día la mujer sufrió una brutal golpiza delante de sus dos hijos, que en ese momento tenían 4 y 5 años.

En medio del ataque, Valentina logró llamar a la Policía y los efectivos llegaron al lugar en unos cinco minutos. “Si la Policía no llegaba la mataba”, aseguró Ferrari al remarcar la gravedad de la situación.

Tras esa detención, y ante el temor de que Blumenthal volviera a quedar en libertad, la víctima empezó a visibilizar el caso con imágenes en redes sociales. Luego la fiscalía dictó la prisión preventiva y el acusado permaneció en la cárcel.

Cabe recordar que en 2020 había sido arrestado por una primera denuncia pero al poco tiempo recuperó la libertad y continuó con el hostigamiento hacia la mujer hasta la situación extrema de 2024.