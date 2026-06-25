Córdoba: le dio una brutal golpiza a su pareja delante de sus hijos y lo condenaron a 8 años de prisión
Federico Blumenthal, empresario de Alta Gracia, fue juzgado por nueve hechos. En uno de los ataques, la víctima alcanzó a pedir ayuda y la Policía llegó justo.
La Cámara Cuarta del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó a Federico Blumenthal por nueve hechos de violencia de género perpetrados contra Valentina Bustos Lluch, entre los que se destacan coacción, robo, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, daños y abusos sexuales. Por estos hechos, recibió una condena de ocho años de prisión y el pago de 32 millones de pesos a la víctima, en concepto de resarcimiento de daños.
Asimismo, se le impuso la condición de la realización de un tratamiento psicoterapéutico en prisión, en relación a sus adicciones, a la violencia de género y a los delitos de carácter sexual por los que fue condenado.
La víctima criticó la pena que le dieron. “Esperaba que fueran más años”, aseguró al apuntar que la Fiscalía había pedido un mínimo de 13 años.
En el juicio lo declararon culpable de delitos como coacción, robo, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, abuso sexual, lesiones leves y amenazas, entre otros hechos. La abogada querellante, Daniela Ferrari, resaltó que, en relación al abuso sexual con acceso carnal, se tuvo en cuenta que no hubo ningún tipo de consentimiento.
“Nos quedamos con sabor a poco, porque se esperaba entre trece y dieciséis años”, recriminó la víctima en un diálogo con el medio local Resumen de la Región sobre la pena que recibió su agresor tras ser hallado culpable de delitos como coacción, robo, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, abuso sexual, lesiones leves y amenazas.
De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la fiscal de Cámara Laura Batistelli había solicitado una pena de trece años, mientras que la querella, representada por Daniela Ferrari, pidió 16. Asimismo, la defensa reclamó la absolución o, subsidiariamente, que solo se considerara el delito de lesiones leves.
La mujer pidió que otras víctimas se animen a denunciar y sostener el proceso judicial. “Es muy duro, duele mucho, pero al final hay justicia”, afirmó. Sin embargo, también manifestó temor por el futuro: “Esta persona va a salir en ocho años y probablemente tenga la capacidad y la edad de buscar otra víctima o venir a buscarme a mí”.
Golpiza frente a sus hijos
La detención ocurrió el Día del Amigo de 2024, cuando Blumenthal volvió a atacar a su expareja. Según indicó Ferrari en diálogo con ElDoce.tv, ese día la mujer sufrió una brutal golpiza delante de sus dos hijos, que en ese momento tenían 4 y 5 años.
En medio del ataque, Valentina logró llamar a la Policía y los efectivos llegaron al lugar en unos cinco minutos. “Si la Policía no llegaba la mataba”, aseguró Ferrari al remarcar la gravedad de la situación.
Tras esa detención, y ante el temor de que Blumenthal volviera a quedar en libertad, la víctima empezó a visibilizar el caso con imágenes en redes sociales. Luego la fiscalía dictó la prisión preventiva y el acusado permaneció en la cárcel.
Cabe recordar que en 2020 había sido arrestado por una primera denuncia pero al poco tiempo recuperó la libertad y continuó con el hostigamiento hacia la mujer hasta la situación extrema de 2024.
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