Córdoba: oportunistas robaron celulares durante el festejo por el triunfo de Argentina sobre Austria
Ocurrió en Córdoba. Los delincuentes utilizaron la modalidad de “pasamanos” para ocultar los teléfonos y evitar ser atrapados, pero su estrategia falló.
Tres hombres y una mujer fueron detenidos acusados de robar nueve celulares en una plaza de la ciudad de Córdoba durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina frente a Australia en la fase de grupos del Mundial 2026. Todo quedó registrado en un video.
El hecho ocurrió el martes por la tarde en la intersección de bulevar San Juan y avenida Vélez Sársfield del barrio Centro, y se descubrió luego de que un hombre denunciara que uno de los sospechosos le había robado su dispositivo móvil. Aparentemente, y aprovechando el tumulto, el delincuente había realizado una maniobra de “pasamanos” con los otros sujetos, quienes intentaron escapar del lugar.
Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del 911. Las imágenes captaron los movimientos de la banda de delincuentes, que aprovecharon el tumulto de las celebraciones para cometer sus robos.
De esta forma, con el apoyo del operador de las cámaras, los efectivos de la Policía de Córdoba lograron identificar a una mujer que llevaba encima los teléfonos. Tal como se observa en el video, los efectivos se acercaron a la sospechosa y, tras requisarla frente a testigos, dieron con los celulares robados.
Según detallaron fuentes policiales, los detenidos fueron tres hombres y una mujer, de entre 22 y 28 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Robó en una barbería y quiso escapar llevando el botín en un contenedor de basura
Un hombre de 28 años fue detenido por la Policía de Córdoba luego de robar en una barbería del barrio Cofico e intentar escapar con todos los elementos sustraídos dentro de un contenedor municipal de residuos.
El hecho ocurrió este martes por la mañana, tras una alerta que informaba sobre daños y un principio de incendio en un local comercial ubicado sobre calle J. L. Cabrera. Al arribar, los efectivos policiales observaron la presencia de un individuo sospechoso, que trasladaba un contenedor de residuos municipal.
Cuando procedieron a realizar el control, en el interior del contenedor encontraron dos televisores, una notebook, un refrigerador, un microondas, una bicicleta y otros elementos que habían sido robados de la barbería.
Posteriormente, cuanto los efectivos inspeccionar el local, constataron que la puerta de ingreso presentaba el cristal dañado. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del individuo y al secuestro de los elementos recuperados. El detenido quedó a disposición de la Justicia.
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