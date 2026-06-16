Córdoba: oportunistas robaron celulares durante el festejo por el triunfo de Argentina sobre Austria

Según detallaron fuentes policiales, los detenidos fueron tres hombres y una mujer, de entre 22 y 28 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

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Robó en una barbería y quiso escapar llevando el botín en un contenedor de basura

Un hombre de 28 años fue detenido por la Policía de Córdoba luego de robar en una barbería del barrio Cofico e intentar escapar con todos los elementos sustraídos dentro de un contenedor municipal de residuos.

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El hecho ocurrió este martes por la mañana, tras una alerta que informaba sobre daños y un principio de incendio en un local comercial ubicado sobre calle J. L. Cabrera. Al arribar, los efectivos policiales observaron la presencia de un individuo sospechoso, que trasladaba un contenedor de residuos municipal.

Cuando procedieron a realizar el control, en el interior del contenedor encontraron dos televisores, una notebook, un refrigerador, un microondas, una bicicleta y otros elementos que habían sido robados de la barbería.

Posteriormente, cuanto los efectivos inspeccionar el local, constataron que la puerta de ingreso presentaba el cristal dañado. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del individuo y al secuestro de los elementos recuperados. El detenido quedó a disposición de la Justicia.