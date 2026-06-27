Córdoba: robaron un auto, chocaron contra un Uber y terminaron estrellándose contra una pared

Después del asalto, los ladrones chocaron contra un auto de aplicación, donde iba una mujer policía, en la esquina de Juan B. Justo y Góngora.

Tras el primer choque, los delincuentes siguieron su escape en el auto hasta volver a chocar contra una pared en calle República y Maracaibo, a cuatro cuadras del primer impacto.

Robó un auto con las llaves puestas en Las Heras y lo atraparon minutos después

Una mujer dejó su Renault Clio estacionado con las llaves puestas mientras entraba a hacer unas compras el viernes por la mañana en la localidad mendocina de Las Heras . Instantes más tarde, un hombre de campera negra y gorro de lana se subió al vehículo y arrancó.

Uno de los dueños del local comercial frente al cual estaba el auto vio la secuencia y salió corriendo para impedirlo, pero el delincuente logró salir por calle Mitre hacia el norte y doblar por Jacinto Suárez hacia el este.

Robo auto Un operativo cerrojo de la UEP lo atrapó a pocas cuadras.



El comerciante llamó al 911 de inmediato y los móviles de la zona activaron un operativo cerrojo.

Minutos después, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras detectó el Clio circulando a alta velocidad por calle Manuel A. Sáez y Capitán Vázquez, en dirección norte-sur.

Los efectivos iniciaron el seguimiento sin perderlo de vista y lograron detenerlo en el barrio Cristo Redentor. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía en la Subcomisaría Iriarte y el auto fue devuelto a su dueña.