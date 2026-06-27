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Córdoba: robaron un auto, chocaron contra un Uber y terminaron estrellándose contra una pared

Sociedad

Uno de los implicados fue detenido después de un segundo choque contra una pared en el límite entre el barrio Ayacucho y General Bustos.

El auto que fue recuperado. Foto: Policía de Córdoba.

El auto que fue recuperado. Foto: Policía de Córdoba.

Un asalto y persecución ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Córdoba. Dos ladrones interceptaron a un hombre en barrio General Bustos, le robaron su auto Renault Sandero, chocaron contra un Uber y terminaron estrellando contra una pared.

Todo comenzó pasadas las 6 cuando el dueño del Renault Sandero salía de su casa y fue sorprendido por el menor y otro sospechoso. Le sustrajeron el vehículo y se dieron a la fuga.

Según los medios locales, la Policía de Córdoba activó un seguimiento controlado sobre el vehículo sustraído en avenida Juan B. Justo 2400.

Auto robado
La Policía montó un operativo de seguimiento hasta que los ladrones perdieron el control del auto.

La Policía montó un operativo de seguimiento hasta que los ladrones perdieron el control del auto.

Después del asalto, los ladrones chocaron contra un auto de aplicación, donde iba una mujer policía, en la esquina de Juan B. Justo y Góngora.

Tras el primer choque, los delincuentes siguieron su escape en el auto hasta volver a chocar contra una pared en calle República y Maracaibo, a cuatro cuadras del primer impacto.

Robó un auto con las llaves puestas en Las Heras y lo atraparon minutos después

Una mujer dejó su Renault Clio estacionado con las llaves puestas mientras entraba a hacer unas compras el viernes por la mañana en la localidad mendocina de Las Heras . Instantes más tarde, un hombre de campera negra y gorro de lana se subió al vehículo y arrancó.

Uno de los dueños del local comercial frente al cual estaba el auto vio la secuencia y salió corriendo para impedirlo, pero el delincuente logró salir por calle Mitre hacia el norte y doblar por Jacinto Suárez hacia el este.

Robo auto
Un operativo cerrojo de la UEP lo atrapó a pocas cuadras.

Un operativo cerrojo de la UEP lo atrapó a pocas cuadras.


El comerciante llamó al 911 de inmediato y los móviles de la zona activaron un operativo cerrojo.

Minutos después, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras detectó el Clio circulando a alta velocidad por calle Manuel A. Sáez y Capitán Vázquez, en dirección norte-sur.

Los efectivos iniciaron el seguimiento sin perderlo de vista y lograron detenerlo en el barrio Cristo Redentor. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía en la Subcomisaría Iriarte y el auto fue devuelto a su dueña.

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