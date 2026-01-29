Córdoba: secuestraron 17 plantas de marihuana y detuvieron a la dueña de la huerta
Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) revisó esta semana una vivienda en el barrio Nueva Córdoba Anexa y descubrió un oasis verde inesperado.
La Policía de Córdoba detuvo esta semana a una mujer que tenía 17 plantas de marihuana en el jardín de su casa. El caso salió a la luz por la denuncia anónima de ciudadanos que observaron la masa de arbustos verdes desde otra propiedad.
Tras hacerse cargo de la situación, la vecina entregó el contenido de su huerta y se puso a disposición de la justicia.
El episodio comenzó como un chequeo de las medidas de seguridad de un domicilio ubicado en un edificio del barrio Nueva Córdoba Anexa, pero cuando los encargados del procedimiento vieron por la ventana del departamento notaron que en el piso de abajo había varios arbustos que se podían identificar como plantas de marihuana.
Así, los encargados del operativo de seguridad dieron aviso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el marco de un programa llamado "Cordobeses en alerta", que insta a la ciudadanía a participar del mecanismo de denuncia de delitos a través de un grupo de WhatsApp.
La imagen que compartieron los denunciantes era la del patio de una mujer que luego se presentó ante los efectivos policiales y se hizo cargo de la situación.
La mujer resultó ser la propietaria del inmueble y luego de hablar con las autoridades entregó de manera espontánea todas las plantas de marihuana que tenía, de las cuales 11 estaban en macetas y otras seis, de mayor tamaño, ya estaban en tierra.
Todo el procedimiento estuvo bajo las órdenes de la Unidad Judicial de Lucha contra el Narcotráfico.
En otros casos en los que las autoridades lograron detener grandes cargamentos de marihuana, agentes especializados de la Aduana (ARCA) lograron desarticular en julio del año pasado un importante intento de contrabando de drogas en el Paso Fronterizo Internacional Posadas-Encarnación.
Los oficiales incautaron 700 kg de marihuana ocultos en un camión que provenía de Paraguay y en cuya hoja de ruta declaraba transportar arroz parbolizado con destino a Chile.
Un mes antes, la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en Europa 8400, en la ciudad de Santa Fe. Este operativo resultó en la incautación de más de 700 panes compactos de marihuana y la detención de una mujer.
Todavía no está claro cuántos panes podría haber preparado la mujer en Nueva Córdoba con sus 17 plantas de marihuana.
