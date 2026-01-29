Córdoba: secuestraron 17 plantas de marihuana y detuvieron a la dueña de la huerta

La mujer resultó ser la propietaria del inmueble y luego de hablar con las autoridades entregó de manera espontánea todas las plantas de marihuana que tenía, de las cuales 11 estaban en macetas y otras seis, de mayor tamaño, ya estaban en tierra.

Todo el procedimiento estuvo bajo las órdenes de la Unidad Judicial de Lucha contra el Narcotráfico.

En otros casos en los que las autoridades lograron detener grandes cargamentos de marihuana, agentes especializados de la Aduana (ARCA) lograron desarticular en julio del año pasado un importante intento de contrabando de drogas en el Paso Fronterizo Internacional Posadas-Encarnación.

Los oficiales incautaron 700 kg de marihuana ocultos en un camión que provenía de Paraguay y en cuya hoja de ruta declaraba transportar arroz parbolizado con destino a Chile.

Un mes antes, la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en Europa 8400, en la ciudad de Santa Fe. Este operativo resultó en la incautación de más de 700 panes compactos de marihuana y la detención de una mujer.

Todavía no está claro cuántos panes podría haber preparado la mujer en Nueva Córdoba con sus 17 plantas de marihuana.