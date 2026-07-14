Córdoba: un delincuente le robó a un chofer de aplicación, quedó filmado por la cámara del auto y lo detuvieron

La causa sigue en curso y la Justicia analiza las pruebas para determinar los próximos pasos en la investigación.

Desesperada súplica de un chofer de app mientras le robaban en Ingeniero Budge

Un conductor de una aplicación de viajes fue asaltado en Ingeniero Budge y las cámaras de la zona capturaron su desesperada súplica ante los delincuentes.

El episodio ocurrió en la esquina de Lavardén y Baradero, a media cuadra del colegio Calabrini. La filmación, que posteriormente fue difundida en redes, muestra el accionar de los asaltantes: mientras la víctima estaba sentada en su auto y con la puerta del conductor abierta,los delincuentes se metieron y comenzaron a forcejear con el hombre aún dentro.

En medio de la secuencia, el chofer les pidió que se fueran. “Tengo hijos, pana, por favor”, exclamó. Todo duró apenas unos segundos, hasta que, finalmente, los ladrones concretaron el robo y se fueron del lugar.

Los vecinos de la cuadra aseguran que los robos en la zona son constantes y reclamaron por mayor seguridad.