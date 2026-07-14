Córdoba: un delincuente le robó a un chofer de aplicación, quedó filmado por la cámara del auto y lo detuvieron
El sospechoso fue identificado durante un patrullaje preventivo gracias al análisis de registros fílmicos. El hecho había sido denunciado el sábado 11 de julio.
Un hombre de 33 años fue detenido en la ciudad de Córdoba tras haber cometido un robo contra un chofer de una aplicación de viajes. El procedimiento se realizó en la esquina de Santiago del Estero y Lima, en pleno Centro de la capital.
El hecho había sido denunciado el sábado 11 de julio. La víctima aportó un video clave: su auto tenía una cámara que registró tanto el viaje como el momento exacto del asalto. Ese material permitió a los investigadores identificar al sospechoso.
El arresto se concretó en las últimas horas, cuando los efectivos patrullaban la esquina de Santiago del Estero y Lima y detectaron al ladrón buscado. El reconocimiento fue posible porque los agentes ya contaban con las imágenes del robo, que habían sido incorporadas a la causa.
A partir de los registros fílmicos analizados, los investigadores pudieron identificar al autor del robo. El sospechoso fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos y quedó a disposición de la autoridad competente. La causa continuará con las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación del robo al conductor de la aplicación.
Según informó El Doce, el sospechoso fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos y quedó a disposición de la Justicia. La investigación continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso.
La causa sigue en curso y la Justicia analiza las pruebas para determinar los próximos pasos en la investigación.
Desesperada súplica de un chofer de app mientras le robaban en Ingeniero Budge
Un conductor de una aplicación de viajes fue asaltado en Ingeniero Budge y las cámaras de la zona capturaron su desesperada súplica ante los delincuentes.
El episodio ocurrió en la esquina de Lavardén y Baradero, a media cuadra del colegio Calabrini. La filmación, que posteriormente fue difundida en redes, muestra el accionar de los asaltantes: mientras la víctima estaba sentada en su auto y con la puerta del conductor abierta,los delincuentes se metieron y comenzaron a forcejear con el hombre aún dentro.
En medio de la secuencia, el chofer les pidió que se fueran. “Tengo hijos, pana, por favor”, exclamó. Todo duró apenas unos segundos, hasta que, finalmente, los ladrones concretaron el robo y se fueron del lugar.
Los vecinos de la cuadra aseguran que los robos en la zona son constantes y reclamaron por mayor seguridad.
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