Identificaron al presunto asesino del joven baleado en Córdoba durante los festejos por la Selección

“Quien resulta muerto de tres disparos en la espalda a la altura de la nuca es una persona que estaba en libertad condicional hacía una semana por robo calificado, con frondosos antecedentes", reveló Quinteros respecto a Ochonga.

En esa misma línea, el funcionario aseguró que el homicidio “se dio en el marco de los festejos, pero claramente esto fue un ajuste de cuentas de lo que sucede en esta zona de la provincia de Córdoba, con la cuestión entre fronteras con la provincia de Santa Fe y San Francisco”.

Cómo fue el asesinato de Matías Ochonga en Córdoba

Matías Ochonga, de 20 años, fue asesinado de tres disparos por la espalda en la ciudad cordobesa de San Francisco. El crimen ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del domingo en la esquina de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico, uno de los principales puntos de encuentro donde cientos de hinchas celebraban la victoria del conjunto nacional.

De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima, efectuó varios disparos a corta distancia y escapó junto a un cómplice aprovechando la confusión generada por la multitud. Pese a la gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar, no se registraron otros heridos.

Sobre la víctima, se informó que había salido de la cárcel en libertad condicional en los primeros días de julio y tenía dos pedidos de captura vigentes.