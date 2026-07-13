Identificaron al presunto asesino del joven baleado en Córdoba durante los festejos por la Selección
Matías Ochonga, de 20 años, recibió tres disparos por la espalda. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.
La investigación por el asesinato de Matías Ochonga, el joven de 20 años que fue baleado en la ciudad de San Francisco, Córdoba, durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, avanzó en las últimas horas con la identificación del presunto homicida.
Quién es el presunto asesino
Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la Fiscalía de Instrucción de feria de San Francisco identificó al principal sospechoso como Agustín Alexis Guevara, de 25 años, conocido como “Manay”.
A partir de ese dato, la Fiscalía libró una orden de captura sobre el presunto autor del crimen de Ochonga, quien permanece prófugo. Ante este escenario, la Policía de Córdoba ya realizó diversos allanamientos para dar con su paradero.
De acuerdo con la información proporcionada por la Justicia, Guevara registra antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.
En el marco de la investigación, el ministro de Seguridad de Córoba, Juan Pablo Quinteros, descartó que el asesinato se haya producido de manera causal durante los festejos que se llevaron a cabo en diferentes ciudades de la provincia. En ese sentido, apuntó directamente a un presunto ajuste de cuentas.
“Quien resulta muerto de tres disparos en la espalda a la altura de la nuca es una persona que estaba en libertad condicional hacía una semana por robo calificado, con frondosos antecedentes", reveló Quinteros respecto a Ochonga.
En esa misma línea, el funcionario aseguró que el homicidio “se dio en el marco de los festejos, pero claramente esto fue un ajuste de cuentas de lo que sucede en esta zona de la provincia de Córdoba, con la cuestión entre fronteras con la provincia de Santa Fe y San Francisco”.
Cómo fue el asesinato de Matías Ochonga en Córdoba
Matías Ochonga, de 20 años, fue asesinado de tres disparos por la espalda en la ciudad cordobesa de San Francisco. El crimen ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del domingo en la esquina de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico, uno de los principales puntos de encuentro donde cientos de hinchas celebraban la victoria del conjunto nacional.
De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima, efectuó varios disparos a corta distancia y escapó junto a un cómplice aprovechando la confusión generada por la multitud. Pese a la gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar, no se registraron otros heridos.
Sobre la víctima, se informó que había salido de la cárcel en libertad condicional en los primeros días de julio y tenía dos pedidos de captura vigentes.
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