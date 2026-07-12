Emotivo adiós al joven asesinado en Córdoba durante los festejos de la Selección Argentina

El crimen ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en la esquina de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico, uno de los principales puntos de encuentro donde cientos de hinchas celebraban la victoria del conjunto nacional.

De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima, efectuó varios disparos a corta distancia y escapó junto a un cómplice aprovechando la confusión generada por la multitud. Pese a la gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar, no se registraron otros heridos.