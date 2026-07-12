Emotivo adiós al joven asesinado en Córdoba durante los festejos de la Selección Argentina
Familiares y amigos despidieron a Matías Gerardo Ochonga en las redes sociales con sentidos mensajes y reclamos de justicia mientras avanza la investigación por el crimen.
El asesinato de Matías Gerardo Ochonga, el joven de 20 años asesinado durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, provocó una profunda conmoción en la ciudad cordobesa de San Francisco.
Mientras la investigación avanza para dar con el autor de los disparos, familiares y allegados comenzaron a despedirlo en las redes sociales con emotivos mensajes y pedidos de justicia. Uno de los amigos expresó: "Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mándanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano, que las re necesita".
El mensaje continuó con una sentida despedida y un reclamo para que el asesinato no quede impune: "Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre".
Mientras tanto, la investigación continúa bajo la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas. Los pesquisas trabajan para localizar al autor material del crimen y a su cómplice, quienes escaparon entre la multitud tras el ataque. El objetivo ahora es reunir las pruebas necesarias para concretar sus detenciones.
Cómo fue el asesinato de Matías Gerardo Ochonga
En medio de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, un joven de 20 años fue asesinado de tres disparos por la espalda en la ciudad cordobesa de San Francisco.
El crimen ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en la esquina de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico, uno de los principales puntos de encuentro donde cientos de hinchas celebraban la victoria del conjunto nacional.
De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima, efectuó varios disparos a corta distancia y escapó junto a un cómplice aprovechando la confusión generada por la multitud. Pese a la gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar, no se registraron otros heridos.
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