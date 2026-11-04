Piden $250.000 por alquilar un balcón para ver pasar al Papa en Córdoba: qué ofrecen a cambio

Ubicado en avenida Colón 628, junto a La Cañada, el restaurante tiene un balcón de 20 metros de largo por 3 de ancho que recibirá a la clientela desde las 7 de la mañana del martes.

La reserva previa guarda el lugar, pero el menú es a la carta: en realidad, los $250.000 son una suerte de crédito a favor, "100% consumible", como explicaron las encargadas del local, Natalie y Carolina, al sitio Cadena 3.

Quienes adquieran el pase recibirán su pulsera identificatoria -para que el personal de seguridad privada del local, en modo San Pedro, les deje acceder al balcón- hasta el horario de cierre.

"Si no gastaste y no consumiste esos $250.000, te queda el voucher disponible para gastar otro día", explicaron las encargadas, quienes aclararon además que el monto se computará en todas las sucursales del restaurante cordobés.

La mesa de cuatro tiene precio especial, a $800.000 el grupo.

Además, se podrá empezar a descontar de ese saldo a partir del mismísimo momento en que se abone y hasta el 30 de diciembre.

El papa León XIV

Cuáles serán los tramos del papamóvil en Córdoba

El papa León XIV se subirá a su vehículo modificado apenas salga de la misa en el predio de la FAdeA, informó el sitio Ámbito. Luego arrancará por Fuerza Aérea y Circunvalación hacia El Tropezón.

En Avenida Colón y Santa Fe se subirá al papamóvil para seguir camino por General Paz, tomar Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta la sede del Arzobispado.

Tras saludar a los feligreses el Papa se dirigirá a la Catedral de Córdoba desde Hipólito Yrigoyen por Vélez Sarsfield y y luego por 27 de Abril.

De ahí emprenderá el camino al Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella para regresar a Buenos Aires.