Piden $250.000 por alquilar un balcón para ver pasar al Papa en Córdoba: qué ofrecen a cambio
Córdoba es una de las paradas del papa León XIV en Argentina, junto con Luján y la Ciudad de Buenos Aires. Para ver pasar su vehículo habrá que hacer planes.
Argentina se prepara para la primera visita del papa León XIV al país, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, y como parte de la agenda oficial se esperan misas multitudinarias en las ciudades de Buenos Aires, Luján y Córdoba.
El papa León XIV visitará Córdoba el 10 de noviembre y su primera actividad multitudinaria será una misa a las 10 de la mañana en el predio de la FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) / Escuela de Aviación Militar.
Luego se subirá al papamóvil para un recorrido por las calles de la ciudad que empezará en Avenida Colón y Santa Fe y culminará en la sede del Arzobispado de Córdoba.
Se espera que miles de personas se congreguen para ver su paso en lo que será un evento digno de alquilar balcones, pero, ¿cuánto cuesta reservar un lugar para sentarse a esperar al Papa?
Justamente eso es lo que proponen restaurantes y bares de Avenida Colón que quedaron en el itinerario del pontífice, como fue el caso de IT! Italy, que empezó a ofrecer un "pase" por $250.000 por persona.
Ubicado en avenida Colón 628, junto a La Cañada, el restaurante tiene un balcón de 20 metros de largo por 3 de ancho que recibirá a la clientela desde las 7 de la mañana del martes.
La reserva previa guarda el lugar, pero el menú es a la carta: en realidad, los $250.000 son una suerte de crédito a favor, "100% consumible", como explicaron las encargadas del local, Natalie y Carolina, al sitio Cadena 3.
Quienes adquieran el pase recibirán su pulsera identificatoria -para que el personal de seguridad privada del local, en modo San Pedro, les deje acceder al balcón- hasta el horario de cierre.
"Si no gastaste y no consumiste esos $250.000, te queda el voucher disponible para gastar otro día", explicaron las encargadas, quienes aclararon además que el monto se computará en todas las sucursales del restaurante cordobés.
La mesa de cuatro tiene precio especial, a $800.000 el grupo.
Además, se podrá empezar a descontar de ese saldo a partir del mismísimo momento en que se abone y hasta el 30 de diciembre.
Cuáles serán los tramos del papamóvil en Córdoba
El papa León XIV se subirá a su vehículo modificado apenas salga de la misa en el predio de la FAdeA, informó el sitio Ámbito. Luego arrancará por Fuerza Aérea y Circunvalación hacia El Tropezón.
En Avenida Colón y Santa Fe se subirá al papamóvil para seguir camino por General Paz, tomar Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta la sede del Arzobispado.
Tras saludar a los feligreses el Papa se dirigirá a la Catedral de Córdoba desde Hipólito Yrigoyen por Vélez Sarsfield y y luego por 27 de Abril.
De ahí emprenderá el camino al Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella para regresar a Buenos Aires.
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