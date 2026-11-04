El Gobierno autorizó por decreto el derribo de "aeronaves hostiles" durante la visita del papa León XIV

Alcance territorial y excepciones del protocolo

El marco normativo fija que el estricto control de vuelos estará focalizado en las delimitaciones operativas que comprenden los desplazamientos oficiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y la localidad bonaerense de Luján. El dispositivo mantendrá una vigencia temporal acotada, operando de manera ininterrumpida únicamente desde la llegada del Sumo Pontífice el 8 de noviembre hasta la conclusión de la agenda institucional el 11 de noviembre. Durante esa ventana temporal, la aviación comercial, civil y deportiva deberá amoldarse a severas restricciones de tránsito y a la solicitud previa de autorizaciones especiales en los corredores aéreos asignados.