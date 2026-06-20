Córdoba: un joven murió tras un incendio provocado por una estufa

Según informó a Cadena 3 el comisario inspector Cristian Vega, jefe de Bomberos de Alta Gracia, las llamas tomaron por completo el habitáculo.

"Comenzó a salir humo, la gente empezó a llamar y cuando llegamos iniciamos las tareas de extinción. Al ingresar al lugar, encontramos a la persona sin vida", señaló Vega.

El jefe de Bomberos indicó que, por el momento, no se conocen las causas que originaron el incendio. En el lugar trabaja la Unidad Judicial de Alta Gracia junto a personal de Investigaciones, mientras se aguarda la intervención de peritos para determinar el foco y las circunstancias del siniestro.

Vega confirmó además que no se registraron otras personas heridas. Sin embargo, algunos familiares debieron ser asistidos por inhalación de humo luego de intentar ingresar al inmueble para rescatar al joven.

Las causas exactas del incendio y las circunstancias que provocaron la muerte del joven serán determinadas mediante las pericias que se realizan en el lugar. La investigación quedó en manos de las autoridades competentes.