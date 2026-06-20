Córdoba: un joven murió tras un incendio provocado por una estufa
Bomberos lograron controlar las llamas, pero al ingresar al departamento encontraron sin vida a la víctima.
Un joven de 19 años murió en un voráz incendio se registró este sábado en la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba. Según relataron vecinos del sector, alrededor de las 8 de la mañana se escuchó una fuerte explosión y, pocos segundos después, comenzaron a observarse las llamas que envolvieron parte del inmueble. De inmediato, los residentes intentaron colaborar y alertaron a los servicios de emergencia.
El trágico episodio ocurrió sobre calle Rivadavia y es investigado por las autoridades. Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos, efectivos policiales y personal de asistencia médica, quienes trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas.
Una vez sofocado el incendio, los rescatistas ingresaron al departamento interno donde se habría originado el siniestro y constataron el fallecimiento del joven de 19 años que se encontraba en el lugar.
De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en un colchón luego de la explosión de una estufa. Las llamas avanzaron rápidamente por el interior del departamento y alcanzaron otros sectores de la propiedad.
Según informó a Cadena 3 el comisario inspector Cristian Vega, jefe de Bomberos de Alta Gracia, las llamas tomaron por completo el habitáculo.
"Comenzó a salir humo, la gente empezó a llamar y cuando llegamos iniciamos las tareas de extinción. Al ingresar al lugar, encontramos a la persona sin vida", señaló Vega.
El jefe de Bomberos indicó que, por el momento, no se conocen las causas que originaron el incendio. En el lugar trabaja la Unidad Judicial de Alta Gracia junto a personal de Investigaciones, mientras se aguarda la intervención de peritos para determinar el foco y las circunstancias del siniestro.
Vega confirmó además que no se registraron otras personas heridas. Sin embargo, algunos familiares debieron ser asistidos por inhalación de humo luego de intentar ingresar al inmueble para rescatar al joven.
Las causas exactas del incendio y las circunstancias que provocaron la muerte del joven serán determinadas mediante las pericias que se realizan en el lugar. La investigación quedó en manos de las autoridades competentes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario