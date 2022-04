"El chofer me invitó a dar una vuelta": habló el nene de 12 años que robó un colectivo

Y continúo: "Me puso a conversar y me invitó a subir a dar una vuelta”. Tal como había contado su papá, el niño resaltó que existía una relación con los choferes. “Era parecido a muchos que pasan por casa y me saludan a mí y a mi papá”, sostuvo.

Comenzaron el recorrido en la calle Batalla de Cepeda. El niño indicó que iba sentado en el asiento del acompañante y luego pasó a ser el conductor de la línea 44. “Me dijo que me sentara al volante y manejé por la calle Espora”, señaló.

El chico de 12 años subrayó que tras chocar a los primeros autos, el empleado de la empresa de colectivos Ersa se fue.

“Iba manejando y había dos autos en doble fila, estaban parados. Rocé esos autos y él cuando los rocé se bajó. Ese hombre que no sé quién era, si era chofer o era un mecánico, se baja y me dice que se vuelve a la empresa. De ahí yo sigo manejando hasta que llego a la placita”.

“Me venía siguiendo de atrás una persona que en el video sale corriendo. Me bajé asustado llorando. Le dije que no me pegue porque era un niño”, afirmó y confirmó que esa persona llamó a la Policía y después a su papá.