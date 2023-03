Córdoba: una mujer pisó el pie de un policía con un auto

Los policías le exigieron que estacionara sobre la banquina y le solicitaron que entregara la licencia de conducir. Mientras uno de los efectivos intentaba pedirle la documentación, el otro comenzó a filmar toda la escena.

“Correte del auto”, le advirtió la conductora al agente. “Me importa una mier... todo”, gritó luego y movió el auto unos centímetros a lo que uno de los policías le reclamó: “Señora, me está pisando”.

Mientras el policía insistía en pedirle la licencia de conducir, la mujer le gritó que no se la iba a dar y hasta pidió que llamaran a Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba.

Según indicó la conductora en el video, “es mentira” que manejaba con las luces del auto apagadas.

“¡Me quiero ir a mi casa, la con... de tu madre!”, grita en otro fragmento del video, hasta que volvió a bajarse del auto para increpar cara a cara a los dos policías de Córdoba.

“¿Querés que me baje la ropa también así me filmás? Te creés que porque tenés este palito te vas a hacer el pelo...¿Sabés los nervios que me estás haciendo pasar a mi? Cretino de m... ¡Dejame salir, me chupa un hue... los testigos!”, gritó.

mujer le pisa el pie a un policia con el auto

Según informó La Voz, la mujer desistió de marcharse, pero la fiscalía de turno la imputó por "presunta resistencia a la autoridad, amenazas y daño a la propiedad privada".