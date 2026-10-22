Corrientes: un adolescente está grave tras ser mordido por una serpiente de cascabel

Ante la gravedad de su cuadro clínico y los tratamientos necesarios para contrarrestar los efectos del veneno, sus familiares iniciaron una campaña solidaria para conseguir donantes de sangre y reponer el stock de hemoderivados.

Ezequiel arriaba ganado cuando fue mordido por una serpiente

Según precisó Cadena3, se necesita la colaboración urgente de entre 26 y 30 donantes de sangre, de cualquier grupo y factor.

Desde el viernes, varias personas se presentaron en el hospital para colaborar con la campaña de donación. La familia de Ezequiel agradeció públicamente a todos quienes se presentaron de forma voluntaria y colaboraron con las transfusiones necesarias.

¿Cuáles son las serpientes más peligrosas en Argentina?

Según informa el Ministerio de Salud, en Argentina las especies peligrosas para la salud son: yarará, cascabel y coral.

"Sus mordeduras pueden causar envenenamientos graves e incluso letales. Están presentes en casi todo el país, con excepción de Tierra del Fuego, y hay mayor diversidad en provincias del norte y el litoral", advierten desde el organismo.

En el caso de la serpiente cascabel, su veneno es principalmente neurotóxico y miotóxico: puede provocar parálisis muscular, dolor generalizado, orina oscura por daño renal y alteraciones en la coagulación sanguínea.

¿Cuáles son los síntomas de envenenamiento por serpiente?

Varían según la especie, pero pueden incluir:

Dolor intenso en el lugar de la mordedura.

Ampollas y marcas visibles de los colmillos.

Hemorragias y sangrado nasal.

Náuseas, vómitos, taquicardia y presión baja.

Visión borrosa y dificultad para hablar.

Parálisis muscular y respiratoria en casos severos.

¿Qué hacer tras una mordedura de serpiente?

Solicitar ayuda médica de inmediato: Llamar al servicio de emergencias o acudir al centro de salud u hospital más cercano.

Retirar objetos que puedan comprometer la circulación sanguínea como: anillos, pulseras, cadenas, tobilleras y zapatos.

Restringir el movimiento: Mantener a la persona lo más quieta posible.

No tocar la herida, ni apretar o realizar torniquetes.

No aplicar sustancias sobre la herida ni dar alcohol o medicamentos sin indicación médica.

¿Cuál es el tratamiento?

Ante la sospecha o confirmación de envenenamiento por ofidios, la persona debe ser trasladada con urgencia a un hospital para recibir evaluación y atención médica inmediata. De ser necesario, el personal médico aplicará un antiveneno para neutralizar la toxina.

Atendidas a tiempo, las mordeduras de serpientes venenosas se pueden tratar en forma efectiva.

El Ministerio de Salud de la Nación distribuye los antivenenos específicos en todo el país.

¿Cómo prevenir las mordeduras?

Todas las mordeduras de serpientes venenosas son accidentales. Estos animales no agreden ni persiguen a los humanos: solo muerden si se sienten amenazados, por ejemplo, al ser pisados, tomados con las manos, o si alguien se acerca demasiado. Antes de morder suelen adoptar posturas defensivas como forma de advertencia.