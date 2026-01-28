Escándalo en La Lucila del Mar: quiso tocar un lobo marino herido y casi termina a las piñas con los turistas
El animal descansaba en la orilla en La Lucila del Mar y el turista intentó acariciarlo. "Cerrá el orto", le contestó a una mujer. El video es viral.
Un momento de máxima tensión se vivió en las playas de La Lucila del Mar cuando un turista decidió romper todas las reglas de convivencia y seguridad. El hombre fue filmado mientras hostigaba a un lobo marino que descansaba en la arena, lo que desató una furiosa discusión con el resto de los veraneantes que intentaban proteger al animal.
Según los testigos, el ejemplar presentaba una herida que le impedía regresar al mar. Pese a esto, el sujeto se acercó a tocarlo, provocando la reacción defensiva del lobo, que abrió la boca e intentó alcanzarle la mano. Lejos de asustarse, el hombre insistió, lo que generó la explosión de los presentes: "¡No lo toques, ¿sos boludo?! Es peligroso, te puede comer", le gritó una mujer.
"Cerrá el orto": la violenta respuesta del turista
En lugar de pedir disculpas o retirarse, el protagonista del video viral minimizó el hecho y respondió con agresividad e insultos ante la indignación generalizada. "¿Yo lo pateé? Lo acaricié nomás. Me tratás como si fueras la dueña; cerrá el orto y listo", lanzó ante los reclamos, mientras otros testigos lo calificaban de "ganso" y "pelotudo".
Qué hacer ante la aparición de fauna marina
Ante la repetición de estos casos, la Fundación Mundo Marino emitió una serie de recomendaciones para evitar accidentes y proteger a los animales:
Si están sanos: Mantener distancia, no acercarse y asegurarse de que las mascotas también se mantengan alejadas.
Si está herido o tiene cría: No interactuar y contactar inmediatamente a un centro de rescate o a las autoridades locales.
