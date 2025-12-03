Crearon un sitio falso de Frávega para cometer fraudes en el Black Friday
Ciberdelincuentes crearon una página web que imitaba a una cadena de electrodomésticos para captar datos personales y financieros.
La temporada de Black Friday suele atraer a miles de consumidores que buscan promociones, rebajas y atractivas opciones de compra. Sin embargo, también se convierte en un terreno fértil para los cibercriminales, que aprovechan el aumento del tráfico online para lanzar estrategias fraudulentas. En este contexto, se identificó un sitio web falso que intentaba hacerse pasar por la página oficial de Frávega ofreciendo supuestas ofertas.
“Este tipo de suplantación es una técnica mediante la cual los criminales buscan engañar a los usuarios para que estos confíen y entreguen información sensible que luego utilizaran en fines maliciosos como la venta en la dark web o la diagramación de otras estafas en nombre de las víctimas. Los cibercriminales aprovechan fechas especiales de descuentos para lanzar sitios falsos con el fin de captar usuarios que están en la búsqueda de ofertas únicas por tiempo limitado”, explicó Mario Micucci, investigador de Ciberseguridad de ESET Latinoamérica.
En ese sentido, el especialista advirtió que “un evento como Black Friday, es también temporada para prestar atención detalladamente a las oportunidades que lleguen a nuestros correos, mensajes de WhatsApp, e incluso resultados de búsqueda en Google".
Señales de alerta para detectar un sitio web falso
1. URL falsa y sin relación con el sitio oficial
El dominio incluye la marca, pero le agrega letras adicionales para generar confusión en el usuario. Este patrón es una técnica frecuente ya que pequeñas variaciones en la URL permiten que el sitio, a simple vista, simule ser verdadero
2. Ofertas demasiado buenas para ser ciertas
Los precios publicados son extremadamente bajos y no coinciden con las promociones reales de la empresa. Esta táctica busca aprovechar el apuro típico del Black Friday para que el usuario avance rápidamente en la compra.
3. Diseño poco profesional
Aunque intenta simular la estética de la tienda oficial, el sitio contiene elementos frecuentes en una web falsa, como la mezcla textos en español y portugués, o el logo de Black Friday no coincide con el original.
4. Métodos de pago sospechosos
Cuando la víctima intenta pagar su compra, el sistema la redirige a otro sitio específico con otro dominio que pide completar todos los datos de la tarjeta. El supuesto pago nunca se procesa, pero la información financiera queda en manos de los delincuentes cibernéticos.
5. Creación reciente del sitio web
La búsqueda realizada en herramientas de verificación como who.is mostró que, en este caso, el sitio falso fue creado el 8 de noviembre de 2025, y que el dominio utilizado para el pago se creó el 18 de octubre. Estas fechas recientes son un indicador clave ya que estas páginas suelen montarse solo para una estafa específica y desaparecer luego de robar la información de los consumidores.
Recomendaciones para evitar estafas en Black Friday
ESET compartió una serie de medidas para navegar de manera segura durante las jornadas de descuentos:
- Escribir la URL de forma manual y evitar ingresar a los sitios mediante enlaces de mensajes, mails o anuncios dudosos.
- Revisar con atención el dominio: una letra distinta puede indicar un fraude.
- Desconfiar de promociones demasiado tentadoras o precios muy bajos.
- Utilizar métodos de pago seguros y evitar transferencias directas.
- Activar alertas en la aplicación bancaria para detectar movimientos extraños.
- Ante la duda comunicarse con las empresas por otros medios oficiales.
