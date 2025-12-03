Crearon un sitio falso de Frávega para cometer fraudes en el Black Friday

2. Ofertas demasiado buenas para ser ciertas

Los precios publicados son extremadamente bajos y no coinciden con las promociones reales de la empresa. Esta táctica busca aprovechar el apuro típico del Black Friday para que el usuario avance rápidamente en la compra.

3. Diseño poco profesional

Aunque intenta simular la estética de la tienda oficial, el sitio contiene elementos frecuentes en una web falsa, como la mezcla textos en español y portugués, o el logo de Black Friday no coincide con el original.

4. Métodos de pago sospechosos

Cuando la víctima intenta pagar su compra, el sistema la redirige a otro sitio específico con otro dominio que pide completar todos los datos de la tarjeta. El supuesto pago nunca se procesa, pero la información financiera queda en manos de los delincuentes cibernéticos.

5. Creación reciente del sitio web

La búsqueda realizada en herramientas de verificación como who.is mostró que, en este caso, el sitio falso fue creado el 8 de noviembre de 2025, y que el dominio utilizado para el pago se creó el 18 de octubre. Estas fechas recientes son un indicador clave ya que estas páginas suelen montarse solo para una estafa específica y desaparecer luego de robar la información de los consumidores.

Recomendaciones para evitar estafas en Black Friday

ESET compartió una serie de medidas para navegar de manera segura durante las jornadas de descuentos:

Escribir la URL de forma manual y evitar ingresar a los sitios mediante enlaces de mensajes, mails o anuncios dudosos.

Revisar con atención el dominio: una letra distinta puede indicar un fraude.

Desconfiar de promociones demasiado tentadoras o precios muy bajos.

Utilizar métodos de pago seguros y evitar transferencias directas.

Activar alertas en la aplicación bancaria para detectar movimientos extraños.

Ante la duda comunicarse con las empresas por otros medios oficiales.