Sobre la posible cancelación de los feriados del Papa: qué pueden hacer los viajeros que ya compraron vuelos y reservaron hoteles
La incertidumbre por el feriado ligado a la visita del Papa pone en duda los planes de quienes organizaron un fin de semana largo y ya pagaron reservas.
La incertidumbre sobre los feriados de noviembre vinculados con la posible visita del Papa León XIV a la Argentina mantiene en alerta a quienes ya planificaron una escapada, compraron pasajes de avión o reservaron alojamiento para esos días.
Las fechas quedaron establecidas en el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. Según la normativa, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, el martes 10 alcanzará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Córdoba, y el miércoles 11 regirá en la provincia de Buenos Aires.
De todos modos, un eventual cambio en el calendario de feriados no obliga automáticamente a las aerolíneas ni a los hoteles a cancelar las reservas o devolver el dinero abonado. La modificación de una fecha de descanso tampoco garantiza, por sí misma, el reintegro de los gastos realizados para organizar un fin de semana largo.
Las opciones disponibles dependerán de las condiciones aceptadas al contratar cada servicio y de si se produce algún incumplimiento por parte de la empresa. Por eso, antes de solicitar una devolución o cancelar una reserva, es importante revisar las políticas aplicables a cada compra.
Qué se sabe sobre los feriados por la salud del papa León XIV
La incertidumbre sobre el estado de salud del Papa León XIV abrió interrogantes acerca de la visita a la Argentina que estaba prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con posibles consecuencias para quienes organizaron viajes durante esas fechas.
De acuerdo con una publicación de Vatican News del 15 de octubre, el pontífice permanecía internado en el Policlínico Gemelli de Roma después de una intervención para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. Los informes oficiales indicaron que había pasado una buena noche y que los controles posteriores a la operación reflejaban una evolución posoperatoria normal.
Hasta la última información oficial consultada, el Vaticano mantenía publicado el itinerario del viaje apostólico por Uruguay, la Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.
Sin embargo, la situación sanitaria del Papa no modifica por sí misma el calendario de feriados. Las fechas fueron establecidas mediante el Decreto 1103/2026 y cualquier cambio requiere que el Gobierno nacional publique una nueva disposición para modificar o dejar sin efecto la normativa vigente.
Mientras no se anuncie una decisión oficial, las fechas previstas en el decreto continúan vigentes. Por eso, quienes ya reservaron alojamiento o compraron pasajes para aprovechar el fin de semana largo deberían revisar las condiciones de contratación y consultar con las empresas antes de cancelar sus planes.
Si se cancelan los feriados y no podes tomarte los días en el trabajo, ¿qué pasa?
Si el Gobierno nacional decide modificar o eliminar los feriados mediante una nueva disposición, los días incluidos en la medida podrían volver a ser jornadas laborales normales, de acuerdo con lo que establezca la normativa.
En ese caso, los trabajadores tendrían que presentarse a cumplir con sus tareas, excepto quienes tengan vacaciones o licencias autorizadas, o estén alcanzados por algún acuerdo particular con su empleador.
Sin embargo, no poder viajar por tener que trabajar no garantiza la devolución automática del dinero abonado por pasajes, hoteles u otros servicios turísticos. Las opciones para cancelar una reserva, cambiar la fecha o solicitar un reintegro dependerán de las condiciones de contratación de cada servicio y de las políticas de la empresa.
Qué pueden hacer quienes ya compraron vuelos
Quienes tengan pasajes de avión para viajar durante los feriados previstos deberán consultar las condiciones de la tarifa que contrataron y confirmar si la aerolínea mantiene el vuelo según lo establecido.
Si finalmente se elimina un feriado, esa decisión no implica que el servicio aéreo quede cancelado ni obliga a la compañía a devolver automáticamente el dinero del pasaje.
El Reglamento del Contrato Aéreo de Pasajeros y Equipaje, aprobado mediante el Decreto 809/2024, establece que las aerolíneas pueden ofrecer tarifas con condiciones particulares para realizar cambios o cancelar una reserva. Por eso, quienes decidan no viajar porque pierden sus días libres tendrán que revisar qué alternativas contempla el pasaje y si deben abonar algún cargo por modificar la fecha.
En cambio, la situación es distinta cuando la cancelación o la reprogramación del vuelo es responsabilidad de la empresa. En determinados casos, la normativa contempla opciones como la reubicación en otro vuelo, el endoso del pasaje o el cambio de recorrido hasta el destino contratado, según las circunstancias.
Si se presentan las condiciones previstas por el reglamento y las alternativas ofrecidas no son aceptables para el pasajero, puede solicitar el reintegro del pasaje. Sin embargo, estas disposiciones no garantizan una devolución automática a quienes cancelen voluntariamente el viaje por haber perdido los días libres.
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