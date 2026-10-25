Sobre la posible cancelación de los feriados del Papa: qué pueden hacer los viajeros que ya compraron vuelos y reservaron hoteles

De acuerdo con una publicación de Vatican News del 15 de octubre, el pontífice permanecía internado en el Policlínico Gemelli de Roma después de una intervención para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. Los informes oficiales indicaron que había pasado una buena noche y que los controles posteriores a la operación reflejaban una evolución posoperatoria normal.

Hasta la última información oficial consultada, el Vaticano mantenía publicado el itinerario del viaje apostólico por Uruguay, la Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

Sin embargo, la situación sanitaria del Papa no modifica por sí misma el calendario de feriados. Las fechas fueron establecidas mediante el Decreto 1103/2026 y cualquier cambio requiere que el Gobierno nacional publique una nueva disposición para modificar o dejar sin efecto la normativa vigente.

Mientras no se anuncie una decisión oficial, las fechas previstas en el decreto continúan vigentes. Por eso, quienes ya reservaron alojamiento o compraron pasajes para aprovechar el fin de semana largo deberían revisar las condiciones de contratación y consultar con las empresas antes de cancelar sus planes.

Si se cancelan los feriados y no podes tomarte los días en el trabajo, ¿qué pasa?

Si el Gobierno nacional decide modificar o eliminar los feriados mediante una nueva disposición, los días incluidos en la medida podrían volver a ser jornadas laborales normales, de acuerdo con lo que establezca la normativa.

El Gobierno activó un feriado el 17 de octubre, pero no será para recordar a Juan Domingo Perón

En ese caso, los trabajadores tendrían que presentarse a cumplir con sus tareas, excepto quienes tengan vacaciones o licencias autorizadas, o estén alcanzados por algún acuerdo particular con su empleador.

Sin embargo, no poder viajar por tener que trabajar no garantiza la devolución automática del dinero abonado por pasajes, hoteles u otros servicios turísticos. Las opciones para cancelar una reserva, cambiar la fecha o solicitar un reintegro dependerán de las condiciones de contratación de cada servicio y de las políticas de la empresa.

Qué pueden hacer quienes ya compraron vuelos

Quienes tengan pasajes de avión para viajar durante los feriados previstos deberán consultar las condiciones de la tarifa que contrataron y confirmar si la aerolínea mantiene el vuelo según lo establecido.

Si finalmente se elimina un feriado, esa decisión no implica que el servicio aéreo quede cancelado ni obliga a la compañía a devolver automáticamente el dinero del pasaje.

El Reglamento del Contrato Aéreo de Pasajeros y Equipaje, aprobado mediante el Decreto 809/2024, establece que las aerolíneas pueden ofrecer tarifas con condiciones particulares para realizar cambios o cancelar una reserva. Por eso, quienes decidan no viajar porque pierden sus días libres tendrán que revisar qué alternativas contempla el pasaje y si deben abonar algún cargo por modificar la fecha.

En cambio, la situación es distinta cuando la cancelación o la reprogramación del vuelo es responsabilidad de la empresa. En determinados casos, la normativa contempla opciones como la reubicación en otro vuelo, el endoso del pasaje o el cambio de recorrido hasta el destino contratado, según las circunstancias.

Si se presentan las condiciones previstas por el reglamento y las alternativas ofrecidas no son aceptables para el pasajero, puede solicitar el reintegro del pasaje. Sin embargo, estas disposiciones no garantizan una devolución automática a quienes cancelen voluntariamente el viaje por haber perdido los días libres.