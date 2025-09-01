Crimen de Candela Santa María en La Matanza: los últimos mensajes del presunto asesino
Antes de quitarse la vida, Rodrigo López insistió en reiterados posteos en que él no había matado a Candela Santa María ya que la joven “era su amiga”.
Mientras avanza la investigación por el crimen de Candela Santa María en el partido bonaerense de La Matanza, se conocieron los escalofriantes últimos mensajes de Rodrigo López, el joven de 20 años que se quitó la vida tras ser señalado como el presunto asesino.
El crimen de Candela ocurrió en la madrugada del sábado en la localidad de González Catán, mientras la joven de 24 años trabajaba como chofer de una aplicación de viajes a bordo de su vehículo Fiat Cronos, según se informó en un primer momento. Al llegar a la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, donde estaba el punto de encuentro con el supuesto pasajero, este la asaltó a mano armada y le disparó para robarle el celular.
Apenas unas horas después del crimen, y en medio de una marcha en pedido de justicia, el primo de Candela, Fernando, aseguró que ya habían identificado al asesino a través de cámaras de vigilancia y que le habían pasado la información a la policía.
Luego del testimonio de testigos, la policía realizó un allanamiento en una casa de Virrey del Pino donde dieron con el sospechoso: Rodrigo López. Mientras era rodeado por los efectivos, el joven de 20 años se quitó la vida de un disparo.
El sábado por la tarde, en sus redes sociales, López escribió varios mensajes en los cuales aseguraba una y otra vez que él no era el asesino de Candela e incluso señaló a otra persona: “Todos dicen que fui yo el que mató a Candela. Candela era mi amiga. ¿Piensan que voy a hacer eso? El que fue, fue Pitu, el hermano de Pompi. Él fue el que hizo esto y ahora soy yo el culpable, yo no tengo nada que ver”, escribió Rodrigo.
E insistió: “Yo no tengo nada que ver con lo que pasó con Cande. Me quieren subir a un bondi (a un asunto) que nada que ver. Yo también quiero que sepan que yo no fui”.
Acto seguido, Rodrigo explicó que “todos sabían muy bien que yo trabajaba re legal, no me hacía falta robar ni matar a nadie porque tenía lo mío y me lo gané trabajando”.
Horas antes de quitarse la vida, el joven no dejó de insistir en que él no era culpable por el crimen de Candela: “Quiero que compartan mi publicación también. Todos saben que yo no me metía con nadie, pero nadie”.
En un desesperado intento por dar a conocer su versión, Rodrigo escribió: “Todos mis vecinos saben que yo trabajaba todos los días, me iba a las 6 de la madrugada y volvía a las ocho de la noche. ¿Con qué necesidad voy a hacer eso que me acusan?".
En la misma línea sostuvo: “Todos me quiere re empapelar a mi, nada que ver, yo no sé nada. Todos me conocen que siempre trabaje re legal”.
"Quiero que sepan que yo no tuve nada que ver con lo de Cande . Quiero que sepan todos. ¿Por qué me hacen esto a mi si yo laburo re legal siempre? Mal ahí toda la causa que me están echando. Yo no tengo nada que ver", cerró.
Crimen de Candela en La Matanza: el giro en la investigación
Si bien desde un primer momento la familia de la víctima denunció que a la joven le habían hecho “una cama” y que todo se trató de un asalto, en las últimas horas la Policía de la Provincia de Buenos Aires descartó la hipótesis de robo.
La investigación estableció que, al momento del crimen, Candela ya había apagado la aplicación y se dirigía a guardar el auto.
Ante este escenario, los investigadores se centran ahora en tratar de entender la relación previa entre víctima y el asesino.
El caso se encuentra en manos del Diego Rulli, fiscal en turno de la UFI de Homicidios de La Matanza, mientras que las pericias en la escena quedaron a cargo de personal de la Policía Federal Argentina.
