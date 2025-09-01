Crimen de Candela Santa María en La Matanza: los últimos mensajes del presunto asesino

crimen candela - rodrigo lopez 1

E insistió: “Yo no tengo nada que ver con lo que pasó con Cande. Me quieren subir a un bondi (a un asunto) que nada que ver. Yo también quiero que sepan que yo no fui”.

crimen candela - rodrigo lopez 2

Acto seguido, Rodrigo explicó que “todos sabían muy bien que yo trabajaba re legal, no me hacía falta robar ni matar a nadie porque tenía lo mío y me lo gané trabajando”.

crimen candela - rodrigo lopez 3

Horas antes de quitarse la vida, el joven no dejó de insistir en que él no era culpable por el crimen de Candela: “Quiero que compartan mi publicación también. Todos saben que yo no me metía con nadie, pero nadie”.

crimen candela - rodrigo lopez 4

En un desesperado intento por dar a conocer su versión, Rodrigo escribió: “Todos mis vecinos saben que yo trabajaba todos los días, me iba a las 6 de la madrugada y volvía a las ocho de la noche. ¿Con qué necesidad voy a hacer eso que me acusan?".

crimen candela - rodrigo lopez 5

crimen candela - rodrigo lopez 6

En la misma línea sostuvo: “Todos me quiere re empapelar a mi, nada que ver, yo no sé nada. Todos me conocen que siempre trabaje re legal”.

crimen candela - rodrigo lopez 7

"Quiero que sepan que yo no tuve nada que ver con lo de Cande . Quiero que sepan todos. ¿Por qué me hacen esto a mi si yo laburo re legal siempre? Mal ahí toda la causa que me están echando. Yo no tengo nada que ver", cerró.

crimen candela - rodrigo lopez 8

crimen candela - rodrigo lopez 9

crimen candela - rodrigo lopez 10

Crimen de Candela en La Matanza: el giro en la investigación

Si bien desde un primer momento la familia de la víctima denunció que a la joven le habían hecho “una cama” y que todo se trató de un asalto, en las últimas horas la Policía de la Provincia de Buenos Aires descartó la hipótesis de robo.

La investigación estableció que, al momento del crimen, Candela ya había apagado la aplicación y se dirigía a guardar el auto.

Ante este escenario, los investigadores se centran ahora en tratar de entender la relación previa entre víctima y el asesino.

El caso se encuentra en manos del Diego Rulli, fiscal en turno de la UFI de Homicidios de La Matanza, mientras que las pericias en la escena quedaron a cargo de personal de la Policía Federal Argentina.