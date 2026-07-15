Un policía mató a un motochorro que intentó robarle la moto en Ingeniero Budge

Horas más tarde, los investigadores confirmaron que el delincuente fallecido registraba antecedentes penales por robo agravado y tenencia ilegal de arma de guerra, dato que quedó incorporado al expediente judicial.

Ahora, uno de los principales objetivos de la investigación es identificar a los tres sospechosos que lograron escapar. Para ello serán analizadas cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además de los testimonios de vecinos que pudieron haber presenciado la secuencia.

El policía involucrado pertenece a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) del partido de La Matanza, según informó Noticias Argentinas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que ordenó las diligencias de rigor y dispuso el secuestro del arma reglamentaria utilizada por el efectivo para realizar los correspondientes peritajes balísticos.