Quién era Gonzalo Andueza, el hombre asesinado en una plaza de Colegiales
Tenía 40 años y recibió un disparo mortal en un confuso episodio. Sus seres queridos lo despidieron con conmovedores mensajes.
Gonzalo Andueza tenía 40 años y dedicaba su vida al boxeo y al entrenamiento físico. El hombre fue asesinado de un disparo en el abdomen durante un confuso episodio ocurrido en la madrugada del domingo, mientras caminaba por una plaza del barrio porteño de Colegiales.
Por el crimen fue detenido un joven de 25 años, señalado como el presunto autor del disparo. El sospechoso fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando intentaba escapar a bordo de un auto de una aplicación.
Andueza era un apasionado del boxeo y se desempeñaba como entrenador de esa disciplina. En sus redes sociales se describía comoboxing coach, personal trainer, preparador físico e instructor de funcional y CrossFit. También trabajaba como publicista.
Como profesor de boxeo, Gonzalo daba clases en un gimnasio ubicado sobre avenida Córdoba al 3300, en el barrio porteño de Almagro, donde era reconocido por sus alumnos y compañeros, y también participaba en entrenamientos competitivos en un espacio dedicado a ese deporte en Belgrano.
Su trayectoria laboral también incluía el trabajo como publicista en una empresa vinculada a la organización de eventos corporativos, revistas y guías de negocios.
Los mensajes de despedida al profesor de boxeo asesinado en Colegiales
“Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. ¡No te vamos a olvidar Gonza! Descansá en paz”, escribieron desde Sparring Dojo compartieron una foto de Gonzalo mientras se vendaba las manos antes de una clase y escribieron.
En Solo Box Gym también expresaron su tristeza junto a una imagen del profesor asesinado que él mismo había compartido en sus redes días antes del crimen: “Te voy a recordar mientras viva amigo”, rezaba el mensaje.
Pamela, una de sus alumnas, publicó además un video en el que ambos aparecen entrenando sobre un ring. “¿Tuvimos diferencias? Sí, miles. Ay Gonza, ¡ese amor odio que nos teníamos! No deja de doler y de no poder creer lo que pasó. ¡Te vamos a extrañar loco!”, escribió.
Y cerró su mensaje con una despedida cargada de afecto: “Que en paz descanses, ‘Gonza’, porque no te gustaba que te diga profe. Te queremos”.
Asesinato en Colegiales: quién es el detenido
El crimen ocurrió alrededor de las 4:14 del domingo en una plaza situada en la esquina de Moldes y Aguilar, lindera al Parque Ferroviario Colegiales. Tras recibir un llamado de alerta al 911, personal policial se desplazó hasta el lugar y encontró a Andueza con una herida de arma de fuego en el abdomen.
El hombre fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano, donde falleció en horas del mediodía.
A partir del relato de los testigos, personal de la Policía de la Ciudad se abocó a la búsqueda del sospechoso. Tras realizar un operativo en la zona y luego de las tareas de investigación que incluyeron el relevamiento de las cámaras de videovigilancia y las entrevistas con testigos, lograron dar con el presunto agresor, quien quedó detenido.
Según informaron fuentes policiales, la detención se produjo poco después de las 19 del mismo domingo en Cabildo al 100. El sospechoso es un hombre argentino de 25 años que fue arrestado cuando intentaba subirse a un auto de aplicación de viajes.
Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una mochila de color negra, en cuyo interior había un teléfono celular, la pistola Taurus Milenium, los 3 cargadores y 34 municiones del mismo calibre.
Por estas horas, los peritos realizaban las investigaciones pertinentes para determinar si la bala que mató al hombre de 40 años corresponde con las encontradas al detenido. La investigación quedó en manos del fiscal Andrés Esteban Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, y de la jueza Paula Petazzi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario