Quién era Gonzalo Andueza, el hombre asesinado en una plaza de Colegiales

Los mensajes de despedida al profesor de boxeo asesinado en Colegiales

Los mensajes de despedida al profesor de boxeo asesinado en Colegiales

“Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. ¡No te vamos a olvidar Gonza! Descansá en paz”, escribieron desde Sparring Dojo compartieron una foto de Gonzalo mientras se vendaba las manos antes de una clase y escribieron.

En Solo Box Gym también expresaron su tristeza junto a una imagen del profesor asesinado que él mismo había compartido en sus redes días antes del crimen: “Te voy a recordar mientras viva amigo”, rezaba el mensaje.

Sus seres queridos lo despidieron con conmovedores mensajes

Pamela, una de sus alumnas, publicó además un video en el que ambos aparecen entrenando sobre un ring. “¿Tuvimos diferencias? Sí, miles. Ay Gonza, ¡ese amor odio que nos teníamos! No deja de doler y de no poder creer lo que pasó. ¡Te vamos a extrañar loco!”, escribió.

Y cerró su mensaje con una despedida cargada de afecto: “Que en paz descanses, ‘Gonza’, porque no te gustaba que te diga profe. Te queremos”.

Asesinato en Colegiales: quién es el detenido

La detención se produjo el domingo por la tarde en Cabildo al 100

El crimen ocurrió alrededor de las 4:14 del domingo en una plaza situada en la esquina de Moldes y Aguilar, lindera al Parque Ferroviario Colegiales. Tras recibir un llamado de alerta al 911, personal policial se desplazó hasta el lugar y encontró a Andueza con una herida de arma de fuego en el abdomen.

El hombre fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano, donde falleció en horas del mediodía.

A partir del relato de los testigos, personal de la Policía de la Ciudad se abocó a la búsqueda del sospechoso. Tras realizar un operativo en la zona y luego de las tareas de investigación que incluyeron el relevamiento de las cámaras de videovigilancia y las entrevistas con testigos, lograron dar con el presunto agresor, quien quedó detenido.

El detenido es un hombre argentino de 25 años

Según informaron fuentes policiales, la detención se produjo poco después de las 19 del mismo domingo en Cabildo al 100. El sospechoso es un hombre argentino de 25 años que fue arrestado cuando intentaba subirse a un auto de aplicación de viajes.

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una mochila de color negra, en cuyo interior había un teléfono celular, la pistola Taurus Milenium, los 3 cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

El detenido tenía una arma y 34 municiones

Por estas horas, los peritos realizaban las investigaciones pertinentes para determinar si la bala que mató al hombre de 40 años corresponde con las encontradas al detenido. La investigación quedó en manos del fiscal Andrés Esteban Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, y de la jueza Paula Petazzi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32.