Violencia en las escuelas: una chica apuñaló a su compañero en una secundaria de San Martín

La Justicia bonaerense abrió una causa por "lesiones" contra la menor, que tiene entre 12 y 13 años y pasará a estar a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, que dispuso notificar a la menor y entregarla a sus progenitores.

El episodio de este jueves en el partido de San Martín se suma a otros hechos de violencia registrados durante la semana en escuelas de todo el país, ya sea de manera efectiva o en potencia.

Por ejemplo, en La Plata apareció en la pared de la Escuela N°26, ubicada en la intersección de las calles 422 y 5, una inscripción en la que se lee: "Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga", en referencia al miércoles de esta semana.

En Córdoba la comunidad del IPEM142 Joaquín V. González de la ciudad de La Falda recibió una amenaza similar. En ese caso, el mensaje escrito en negro sobre una pared de azulejos advertía: “Mañana 15/4 tiroteo. No vengan”.