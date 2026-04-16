Violencia en las escuelas: una chica apuñaló a su compañero en una secundaria de San Martín
El episodio ocurrió en la Escuela Secundaria Ricardo Rojas del partido bonaerense de San Martín, y la agresora abandonó el lugar, escoltada por la Policía.
En medio de un escenario de tensión por las amenazas de tiroteo en escuelas, una adolescente apuñaló este jueves a su compañero de colegio en la Escuela Secundaria No 4 "Ricardo Rojas", en el partido bonaerense de San Martín.
Todavía no está claro qué motivó a la agresora, pero se abalanzó sobre un alumno de tercer año y lo apuñaló cuatro veces. La secuencia se desarrolló temprano en la mañana, cuando los estudiantes estaban en la puerta del establecimiento educativo.
Hasta ahora se sabe que la adolescente está en primer año de la secundaria -ciclo que dura seis años en la provincia de Buenos Aires- y que fue escoltada por personal de la Policía bonaerense mientras a la víctima la trasladaban al Hospital Castex.
Luego surgieron datos como que la adolescente ingresó a la institución después del ataque e intentó ocultarse allí para evitar ser detenida por compañeros y padres que estaban presentes y sirvieron de testigos.
Los familiares del adolescente aseguraron que se encuentra "bien", dentro de lo esperable tras recibir cuatro puñaladas. También explicaron que la adolescente habría sentido "celos" que habrían motivado el ataque.
La Justicia bonaerense abrió una causa por "lesiones" contra la menor, que tiene entre 12 y 13 años y pasará a estar a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, que dispuso notificar a la menor y entregarla a sus progenitores.
El episodio de este jueves en el partido de San Martín se suma a otros hechos de violencia registrados durante la semana en escuelas de todo el país, ya sea de manera efectiva o en potencia.
Por ejemplo, en La Plata apareció en la pared de la Escuela N°26, ubicada en la intersección de las calles 422 y 5, una inscripción en la que se lee: "Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga", en referencia al miércoles de esta semana.
En Córdoba la comunidad del IPEM142 Joaquín V. González de la ciudad de La Falda recibió una amenaza similar. En ese caso, el mensaje escrito en negro sobre una pared de azulejos advertía: “Mañana 15/4 tiroteo. No vengan”.
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