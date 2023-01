El desgarrador mensaje final de la madre de Fernando Báez Sosa en el juicio oral

Este jueves fue el turno del alegato de Hugo Tomei, quien defiende a los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Crimen de Fernando Báez Sosa: la palabra de Graciela

madre fernando baez sosa

"Me costó mucho estar en este lugar, nunca me había atrevido a ver los videos y acá los vi miles de veces, me costó horrores ver la forma en cómo asesinaron a mi hijo, una angustia que nunca podré olvidar", sentenció

"Mi hijo arrodillado pidió piedad... Daría lo que fuera porque me estuviera pegando a mí porque por mi hijo daría la vida", agregó Graciela.

Luego, visiblemente emocionada, Graciela remarcó que Fernando "era decente", nunca creyó en la maldad: "Yo solo pido Justicia por mi hijo, quiero que paguen por lo que hicieron, no tuvieron piedad".