Fernando Burlando, con Jorge Rial: "Estos chicos le han hecho bullying y han golpeado a mucha gente"

"En tres años de detención lo más noble que hicieron fue decirle al fiscal que no se gaste en preguntar porque no iba a contestar. Usaron el silencio hasta el final y a lo último intentaron pedir disculpas. No entendía nada de lo que hizo su defensa", manifestó Burlando en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela de C5N.