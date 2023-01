Hugo Tomei, sobre la declaración de Máximo Thomsen: "El Tribunal lo ha escuchado"

"Es información y refutación, información y refutación para que el tribunal pueda dictar la sentencia más justa posible", concluyó.

Qué declaró Máximo Thomsen

Según indicaron en C5N, el imputado siempre insistió en que se trató de una pelea, pero mencionó a Fernando como "la víctima".

"Pegué una patada o dos. No se a quién le pegaba ni a dónde. No se si una o dos, no recuerdo a quién le pegué ni cómo. Cuando entré a la ronda fue pegando. No recuerdo porque estaba como en shock por lo que pasó antes", manifestó el imputados más complicado.

Y agregó: “Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Escuché varias cosas sobre mí varios años. No reconocía por qué generaban tanto odio hacia mi persona, yo jamás en la vida tendría esa intención. Es algo que nunca en la vida hubiese buscado. Jamás en la vida hubiese sido mi intención. Quería hoy en este lugar dar la realidad de lo que pasó eso día, esa noche”.