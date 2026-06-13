Se cumplen dos años de la desaparición de Loan Peña: 17 acusados aguardan por el juicio oral
El rastro de Loan Peña se perdió el 13 de junio de 2024 en la ciudad correntina de 9 de Julio. Al día de hoy, sus padres siguen buscándolo.
A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el misterio en torno al paradero del nene de cinco años sigue siendo una de las heridas más abiertas y dolorosas del país. El rastro del menor se perdió el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en las afueras de la localidad correntina de 9 de Julio.
A pesar de haber transitado por decenas de allanamientos, innumerables operativos de rastrillaje y un abanico de hipótesis judiciales, la investigación sigue sin ofrecer la respuesta más urgente: qué pasó con Loan. Ahora, 17 acusados enfrentarán un juicio oral que buscará delimitar las responsabilidades de cada procesado.
La cronología de la desaparición de Loan Peña
Según la reconstrucción de los investigadores, la secuencia comenzó al mediodía, cuando Loan y su padre llegaron a caballo a la casa de su abuela Catalina para compartir un almuerzo familiar que arrancó cerca de las 12:30.
Apenas un par de horas después, a las 13:52, se registró la última imagen del nene de cinco años, mientras caminaba con un grupo de chicos y adultos hacia una zona de monte. La alerta se encendió a las 15:26, momento en que empezaron las llamadas desesperadas al notar su ausencia.
Para la Justicia, la principal teoría apunta a que Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Laudelina Peña aprovecharon un descuido del resto de la familia para llevarse a Loan bajo el pretexto de ir a juntar naranjas.
Quiénes enfrentarán el juicio oral por la desaparición de Loan Peña
Los acusados de la presunta sustracción y ocultamiento del menor:
- Bernardino Antonio Benítez
- Laudelina Peña
- María Victoria Caillava
- Carlos Guido Pérez
- Daniel Oscar Ramírez
- Mónica del Carmen Millapi
- Walter Adrián Maciel
Acusados de presuntas maniobras para entorpecer la investigación:
- Federico Rossi Colombo
- Nicolás “El Americano” Soria
- Elizabeth Cutaia
- Alan Cañete
- Delfina Taborda
- Pablo Noguera
- Pablo Núñez
- Valeria López
- Verónica Machuca Yuni
- Leonardo Rubio
Cuándo es el juicio oral por la desaparición de Loan
El juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará el próximo martes 16 de junio de 2026.
La fecha fue confirmada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, fijando el inicio del debate apenas tres días después de que se cumpla el segundo aniversario de la desaparición del nene.
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