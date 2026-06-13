Se cumplen dos años de la desaparición de Loan Peña: 17 acusados aguardan por el juicio oral

padres de loan jose peña y maría.jpg José Peña y María Noguera, padres de Loan, el niño desaparecido en Corrientes.

Quiénes enfrentarán el juicio oral por la desaparición de Loan Peña

Los acusados de la presunta sustracción y ocultamiento del menor:

Bernardino Antonio Benítez

Laudelina Peña

María Victoria Caillava

Carlos Guido Pérez

Daniel Oscar Ramírez

Mónica del Carmen Millapi

Walter Adrián Maciel

Acusados de presuntas maniobras para entorpecer la investigación:

Federico Rossi Colombo

Nicolás “El Americano” Soria

Elizabeth Cutaia

Alan Cañete

Delfina Taborda

Pablo Noguera

Pablo Núñez

Valeria López

Verónica Machuca Yuni

Leonardo Rubio

Cuándo es el juicio oral por la desaparición de Loan

El juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará el próximo martes 16 de junio de 2026.

La fecha fue confirmada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, fijando el inicio del debate apenas tres días después de que se cumpla el segundo aniversario de la desaparición del nene.