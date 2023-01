Crimen de Fernando Baéz Sosa: Juan Pedro Guarino complicó a Máximo Thomsen

"Veo a todos los otros, a Máximo Thomsen contra un chico tirado en el piso. Después me entero quién era, al otro día me enero. Cuando vi eso no lo pude creer. Me enojó muchísimo y me fui", argumentó Guarino, en la sala de audiencias de los Tribunales de Dolores.

Frente a la escena que presenció, minutos antes de que finalice la golpiza a Fernando Báez Sosa, el abogado Burlando le consultó si "se movía la persona que estaba en el piso". "Por lo que llegue a ver, no", respondió.

Por otra parte, el sobreseído aclaró: "Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían pelado anteriores veces. Yo había hablado con mi mamá y con mi novia que si volvía a pasar me iba a volver de las vacaciones. Por eso digo que no lo podía creer".

“¿Estás enemistado con ellos?”, le preguntó Fernando Burlando.

“No sé si enemistado, pero intenté cortar todo tipo de relación. Pude hacerlo cuando salí” del penal de Dolores, respondió.

“No con todos tenía una amistad íntima. Tenia mas amistad con Ciro y Luciano Pertossi”, siguió. De Máximo Thomsen dijo que jugaban juntos al rugby y que algunas veces, “nos juntábamos en alguna juntada. A Blas Cinalli lo conozco por lo mismo y porque iba a la misma escuela”.

Además, explicó que dos días antes de "lo ocurrido" se hospedamos "con todos los chicos". "Éramos los ocho imputados, Alejo Milanesi y yo", relató.