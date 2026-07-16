Crimen de Fernando Pérez Algaba: qué descubrieron en la autopsia al cuerpo de la testigo clave
El testimonio de Ariana Yael González terminó de sellar el destino de los acusados por el asesinato del empresario cripto ejecutado en Ingeniero Budge en 2023.
Un jurado popular en Lomas de Zamora declaró culpables a los tres hombres acusados por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario cripto cuyo cuerpo fue hallado en un arroyo de Ingeniero Budge en 2023. Ahora falta saber qué le pasó a Ariana Yael González, una testigo clave del caso que murió en circunstancias escabrosas.
Como primera medida se designó al fiscal Adrián Arribas a cargo de la investigación, y él ordenó que se le hiciera una autopsia al cuerpo de la testigo de 36 años.
Este jueves trascendieron detalles del informe preliminar, en el que consta que González murió por ahorcamiento, revelaron fuentes del caso a Infobae. Sin embargo, eso no termina de esclarecer el caso.
González había sido pareja de Maximiliano Pilepich, uno de los tres condenados a prisión perpetua por el crimen del empresario en Ingeniero Budge.
La pareja convivió en el departamento sobre la calle Brandsen al 3500, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, donde se ejecutó el crimen de Pérez Algaba, y donde esta semana ocurrió la muerte de González.
En principio los investigadores policiales consideraron que la mujer se quitó la vida con la soga. Un vecino vio su cuerpo sobre el lado exterior del edificio, en un patio interno de la casa, y llamó a las autoridades.
Al entrar al departamento de González los investigadores policiales encontraron su celular y la información para desbloquearlo, lo que permitió acceder a las conversaciones de la mujer con su familia.
En unos chats de Whatsapp González le expresó a su madre y a su hermano que había decidido quitarse la vida, pero esos mensajes tendrán que ser peritados por expertos de la Policía Federal Argentina (PFA) para determinar su verdadero valor como prueba.
Los familiares de la mujer ya fueron citados a declarar por el fiscal Arribas.
Por el momento la carátula de la causa es "averiguación de causales de muerte", aunque una fuente allegada a la misma señaló que se está "haciendo el relevamiento de cámaras también", para despejar toda duda sobre la posibilidad de que haya existido instigación al suicidio, o incluso un homicidio.
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