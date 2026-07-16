Crimen de Fernando Pérez Algaba: qué descubrieron en la autopsia al cuerpo de la testigo clave

En principio los investigadores policiales consideraron que la mujer se quitó la vida con la soga. Un vecino vio su cuerpo sobre el lado exterior del edificio, en un patio interno de la casa, y llamó a las autoridades.

Al entrar al departamento de González los investigadores policiales encontraron su celular y la información para desbloquearlo, lo que permitió acceder a las conversaciones de la mujer con su familia.

En unos chats de Whatsapp González le expresó a su madre y a su hermano que había decidido quitarse la vida, pero esos mensajes tendrán que ser peritados por expertos de la Policía Federal Argentina (PFA) para determinar su verdadero valor como prueba.

Los familiares de la mujer ya fueron citados a declarar por el fiscal Arribas.

Por el momento la carátula de la causa es "averiguación de causales de muerte", aunque una fuente allegada a la misma señaló que se está "haciendo el relevamiento de cámaras también", para despejar toda duda sobre la posibilidad de que haya existido instigación al suicidio, o incluso un homicidio.