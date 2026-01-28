Crimen de Jeremías Monzón: van por la persona que filtró el video de su asesinato
La fiscalía abrió una causa paralela para determinar quién difundió las imágenes del asesinato del adolescente en Santa Fe. Apuntan a un entorno policial.
La causa por el brutal crimen de Jeremías Monzón sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo. Las autoridades judiciales iniciaron una investigación paralela con el objetivo de establecer cómo y quién divulgó el video que muestra el asesinato del adolescente, imágenes que se viralizaron rápidamente y provocaron una fuerte conmoción social. La principal preocupación de los investigadores es que la filtración haya surgido desde el mismo círculo policial.
La pesquisa quedó a cargo de Ezequiel Hernández, fiscal de Violencia Institucional, quien encabeza el expediente destinado exclusivamente a rastrear el origen de la difusión del material audiovisual. El video comenzó a circular por redes sociales y grupos de WhatsApp, mostrando de manera explícita el momento en el que tres menores atacaron y asesinaron a Monzón con 23 puñaladas.
Las imágenes, de alto impacto, exhiben a los agresores dentro de un depósito abandonado ubicado frente al estadio de Colón de Santa Fe. Allí se observa cómo el adolescente es amenazado, insultado y finalmente apuñalado hasta morir, una secuencia que profundizó el dolor de la familia y generó un fuerte repudio público.
Según la información que maneja la fiscalía, el video formaría parte del material recolectado durante la investigación principal, por lo que se intenta determinar de qué manera salió del circuito judicial y terminó en manos de terceros. La sospecha de que la filtración podría haberse producido dentro de un ámbito vinculado a las fuerzas de seguridad encendió alarmas institucionales y motivó la apertura de esta causa específica.
En paralelo al avance judicial, el caso de Jeremías Monzón sigue generando repercusiones sociales y políticas. Familiares, amigos y vecinos impulsaron una campaña de recolección de firmas para promover la llamada Ley Jeremías, una iniciativa que propone reducir a 12 años la edad de imputabilidad penal. La propuesta surgió como respuesta a la participación de menores en el crimen y al debate público que se reavivó tras el hecho.
Actualmente, hay cinco personas implicadas en la causa principal. Entre ellas se encuentra la novia de la víctima, quien está acusada del asesinato. También fueron señalados dos menores de 14 años, ambos punibles, además de la madre de la adolescente y el hermano de uno de los acusados.
Mientras avanza la investigación para esclarecer responsabilidades penales, la fiscalía busca ahora establecer responsabilidades por la difusión del video, entendiendo que su circulación no solo vulnera el proceso judicial, sino que también expone de manera extrema a la víctima y a su entorno.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario