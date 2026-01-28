Crimen de Jeremías Monzón: van por la persona que filtró el video de su asesinato

jeremias monzon Jeremías Monzón fue asesinado a puñaladas en Santa Fe entre el 18 y el 22 de diciembre del año pasado.

Actualmente, hay cinco personas implicadas en la causa principal. Entre ellas se encuentra la novia de la víctima, quien está acusada del asesinato. También fueron señalados dos menores de 14 años, ambos punibles, además de la madre de la adolescente y el hermano de uno de los acusados.

Mientras avanza la investigación para esclarecer responsabilidades penales, la fiscalía busca ahora establecer responsabilidades por la difusión del video, entendiendo que su circulación no solo vulnera el proceso judicial, sino que también expone de manera extrema a la víctima y a su entorno.