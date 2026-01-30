Crimen de Kim Gómez: la Justicia ya puso fecha de inicio para el juicio en La Plata
Sólo el adolescente de 17 años comparecerá en el juzgado de La Plata por "homicidio en ocasión de robo". El otro acusado tiene 14, por lo que es inimputable.
A casi un año del crimen de Kim Gómez, la nena que murió tras ser arrastrada 15 cuadras con el auto de su madre cuando se lo estaban robando, uno de los adolescentes responsabilizados por el caso llegará a juicio en La Plata.
Los acusados por el crimen de Kim Gómez tienen 17 y 14 años, pero sólo el mayor de los adolescentes llegará a juicio el próximo 18 de febrero ante el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil, ubicado en Tolosa, partido de La Plata.
De acuerdo a la Ley Penal Juvenil vigente, el otro acusado es considerado inimputable porque tiene menos de 16 años.
En vez, el menor de los delincuentes seguirá alojado en un instituto de máxima seguridad bajo tratamiento interdisciplinario, tal como lo ordenó la jueza de Garantías María José Lescano, que dispuso dos años de encierro en esas condiciones.
Marcos Gómez, el padre de Kim, mantuvo todo este tiempo el pedido de justicia por su hija y hasta habló de ambos acusados: "yo veo al de 17 años y lo noto arrepentido, la verdad es que me dolió un montón, escuché su historia, viene de una familia que lo abandonó. ¿Qué podemos esperar?", señaló.
"Quiero que paguen lo que tengan que pagar, no los voy a perdonar, pero no puedo no detenerme a pensar de dónde vienen", convino el hombre, que notó una mirada distinta en el chico de 14.
"Me miró desafiante. Yo no puedo creer que un chico de esa edad tenga esa maldad, pero conocí a los hermanitos chiquitos en el club donde estoy ayudando y pienso que hay que salvarlos, son tan buenos", señaló.
Cómo fue el crimen de Kim Gómez en La Plata
Kim Gómez, de siete años, fue la víctima fatal de un robo fallido que los dos acusados perpetraron en la noche del martes 25 de febrero de 2025, cuando ella y su madre estaban en un Fiat Palio rojo estacionado en el semáforo de las calles 25 y 72 del Barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata.
Florencia, la madre de Kim, salió del auto e intentó rescatar a su hija pero los ladrones huyeron con el vehículo sin darse cuenta de que la nena seguía enganchada a la puerta.
Los ladrones arrastraron a Kim al menos 15 cuadras hasta que chocaron y se bajaron del auto para escapar a pie al notar el desastre que habían provocado.
Kim murió casi en seguida por las heridas sufridas en el arrastre.
Un video del episodio contribuyó no sólo a la identificación de los responsables sino también a generar el interés del público por la obtención de justicia por Kim y sus padres.
