Crimen de Kim Gómez: la Justicia ya puso fecha de inicio para el juicio en La Plata

"Quiero que paguen lo que tengan que pagar, no los voy a perdonar, pero no puedo no detenerme a pensar de dónde vienen", convino el hombre, que notó una mirada distinta en el chico de 14.

"Me miró desafiante. Yo no puedo creer que un chico de esa edad tenga esa maldad, pero conocí a los hermanitos chiquitos en el club donde estoy ayudando y pienso que hay que salvarlos, son tan buenos", señaló.

Cómo fue el crimen de Kim Gómez en La Plata

Kim Gómez, de siete años, fue la víctima fatal de un robo fallido que los dos acusados perpetraron en la noche del martes 25 de febrero de 2025, cuando ella y su madre estaban en un Fiat Palio rojo estacionado en el semáforo de las calles 25 y 72 del Barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata.

Florencia, la madre de Kim, salió del auto e intentó rescatar a su hija pero los ladrones huyeron con el vehículo sin darse cuenta de que la nena seguía enganchada a la puerta.

kim gomez video auto

Los ladrones arrastraron a Kim al menos 15 cuadras hasta que chocaron y se bajaron del auto para escapar a pie al notar el desastre que habían provocado.

Kim murió casi en seguida por las heridas sufridas en el arrastre.

Un video del episodio contribuyó no sólo a la identificación de los responsables sino también a generar el interés del público por la obtención de justicia por Kim y sus padres.