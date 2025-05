Crimen de Kim Gómez en La Plata: se decide el futuro del menor de 14 años

En tanto, el otro implicado, un adolescente de 17 años, se encuentra con prisión preventiva durante 180 días.

En este contexto, Marcos Gómez, padre de Kim, realizó un sentido posteo en sus redes sociales: "No hay condena, no hay justicia que sane esta herida. Aún no encontré respuestas, un por qué, sinceramente pienso que es una pesadilla larga de esas que no te podés despertar".

Crimen de Kim Gómez en La Plata: ¿qué ocurrió?

El hecho ocurrió el martes 25 de febrero, pasadas las 20, cuando la niña de 7 años acababa de terminar sus actividades en una escuela de gimnasia y se disponía volver a su casa con su madre, Florencia.

Ambas iban a bordo de un Fiat Palio rojo y estaban paradas en un semáforo ubicado en la intersección de las calles 25 y 72 cuando fueron abordadas por los dos delincuentes. Los ladrones sacaron a Florencia del vehículo y huyeron con Kim adentro del auto. La nena estaba sentada en el asiento del acompañante, con el cinturón de seguridad puesto.

Por motivos que aún no se esclarecieron, la menor cayó del auto, quedó colgada y fue arrastrada durante quince cuadras, hasta que los delincuentes chocaron contra un poste de luz a la altura de las calles 82 y 28.

En las últimas horas se conoció un nuevo y desgarrador video, donde se observan los momentos posteriores al robo del Fiat Palio rojo.

En las imágenes, registradas por una cámara de vigilancia de la zona a las 20.12 del martes, se ve a los delincuentes doblar a gran velocidad mientras son perseguidos por la madre de Kim, que los corre desesperada.

A la corrida de Florencia se le suman luego dos hombres, que intentan sin éxito alcanzar el vehículo. Luego sucede lo mismo con otras personas que se lamentan y se toman la cabeza con las manos.

Según testigos, los delincuentes manejaban a una altísima velocidad por las calles platenses sin notar que en su trayecto iban arrastrando a la pequeña Kim.

Luego de escapar en el auto, los delincuentes impactaron contra un poste de luz y escaparon a pie por un descampado. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron el cuerpo de la víctima debajo del vehículo.

Quiénes son los detenidos por el crimen de Kim Gómez en La Plata

El caso quedó en manos de la Fiscalía de responsabilidad juvenil N°3 de La Plata, a cargo de Carmen Viviana Ibarra. La fiscal solicitó un análisis de las cámaras de seguridad de la zona y luego se precedió a la detención de dos menores, de 14 y 17 años, que será imputados por homicidio en ocasión de robo.

Según fuentes policiales, el adolescente de 17 años - identificado con las siglas T.G. - tenía antecedentes por un robo hace menos de un mes, pero lo habían dejado en libertad.

El hecho anterior ocurrió el 1 de febrero cuando T.G. junto a otros menores - de 16, 15 y 14, - asaltaron a mano armada a una joven para robarle el auto. Con sus armas la amenazaron para que descendiera del vehículo, un Ford Ka blanco, y se escaparon.

Sin embargo, efectivos del Comando La Plata observaron el vehículo con varios ocupantes en su interior, quienes al notar la presencia policial, aceleraron. Tras una breve persecución, los cuatro delincuentes fueron detenidos.

Por este hecho calificado como tentativa de robo automotor, el ladrón tuvo un registro en una seccional de la Policía Bonaerense. Pese a esto, fue liberado debido la fiscal Sabrina Caldera, a cargo de la UFI N°3 del Joven, no solicitó la detención. Así, el delincuente fue entregado a sus padres.

