Johnny Depp volvió a sorprender a los argentinos tras ponerse la camiseta de un club de Primera: mirá

La presencia de la figura de películas icónicas como "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera" generó gran revuelo en la Argentina. Y este domingo fue uno de los tantos "hinchas" que disfrutó de la victoria del "Xeneize", para finalizar primero en el Grupo A del certamen.

Tras la buena victoria que consolidó a Boca en la punta del campeonato, las redes sociales del club viralizaron el momento cumbre de la visita: se difundió una fotografía de Depp junto a Juan Román Riquelme, presidente de la institución.

En el emotivo encuentro, Riquelme aparece obsequiándole una camiseta del equipo al famoso actor. El club acompañó la imagen con un mensaje que celebraba la visita y destacó: “Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato”.

