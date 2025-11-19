MinutoUno

Johnny Depp volvió a sorprender a los argentinos tras ponerse la camiseta de un club de Primera: mirá

El astro de Hollywood continúa de paseo por la Argentina y nuevamente fue viral tras mostrar simpatía por un club de La Plata. Enterate cuál.

Johnny Depp

Días después de su visita a La Plata, la controversia sobre la supuesta foto de Johnny Depp con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata -que finalmente había resultado ser producto de la inteligencia artificial- se disipó con una nueva imagen real que trascendió en las últimas horas.

johnny depp con camiseta gimnasia

La fotografía, que lo muestra al actor luciendo la casaca albiazul, fue publicada por Nicanor Crotto, un destacado platero argentino. Cabe señalar que Crotto fue el encargado de agasajar al intérprete con una serie de regalos hechos a mano, incluida una pieza central: un cuchillo artesanal diseñado para la estrella de Hollywood.

Embed - Nicanor Crotto on Instagram: "Bueno, lo prometido es deuda: Esta es la pieza que le preparamos para Johnny Depp . Junto a @leclercqmario y @waldemar_richards encaramos este proyecto. Que pensamos junto a @corchorodriguezok . Salió una pieza distinta inspirada en piratas, cosas criollas y hasta cuchillos nativo americanos que se llevaban colgando del cuello . La verdad que fue un muy lindo proyecto, y un gustazo conocer a Johnny que me pareció un gran tipo ! Por supuesto que todo está hecho a mano. En la era de la tecnología, gracias a todos los que siguen eligiendo la artesanía . Y gracias a todos por siempre estar y bancarme !"
View this post on Instagram

La camiseta le había sido obsequiada al actor en La Plata, donde su visita estuvo marcada por numerosos regalos. Para la hinchada "tripera", este gesto se convirtió en una poderosa muestra de orgullo: ver a una estrella de su calibre honrar los colores del club fue un motivo de celebración inolvidable.

Johnny Depp, súper futbolero: así disfrutó del Boca de Úbeda en la Bombonera

Mientras se disponía a presentar su segunda y más reciente película como director, el actor estadounidense estuvo este domingo en uno de los palcos de la Bombonera para ver el partido en el que Boca venció a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

La presencia de la figura de películas icónicas como "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera" generó gran revuelo en la Argentina. Y este domingo fue uno de los tantos "hinchas" que disfrutó de la victoria del "Xeneize", para finalizar primero en el Grupo A del certamen.

Tras la buena victoria que consolidó a Boca en la punta del campeonato, las redes sociales del club viralizaron el momento cumbre de la visita: se difundió una fotografía de Depp junto a Juan Román Riquelme, presidente de la institución.

depp

En el emotivo encuentro, Riquelme aparece obsequiándole una camiseta del equipo al famoso actor. El club acompañó la imagen con un mensaje que celebraba la visita y destacó: “Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato”.

depp
