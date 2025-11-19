Johnny Depp volvió a sorprender a los argentinos tras ponerse la camiseta de un club de Primera: mirá
El astro de Hollywood continúa de paseo por la Argentina y nuevamente fue viral tras mostrar simpatía por un club de La Plata. Enterate cuál.
Días después de su visita a La Plata, la controversia sobre la supuesta foto de Johnny Depp con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata -que finalmente había resultado ser producto de la inteligencia artificial- se disipó con una nueva imagen real que trascendió en las últimas horas.
La fotografía, que lo muestra al actor luciendo la casaca albiazul, fue publicada por Nicanor Crotto, un destacado platero argentino. Cabe señalar que Crotto fue el encargado de agasajar al intérprete con una serie de regalos hechos a mano, incluida una pieza central: un cuchillo artesanal diseñado para la estrella de Hollywood.
La camiseta le había sido obsequiada al actor en La Plata, donde su visita estuvo marcada por numerosos regalos. Para la hinchada "tripera", este gesto se convirtió en una poderosa muestra de orgullo: ver a una estrella de su calibre honrar los colores del club fue un motivo de celebración inolvidable.
Johnny Depp, súper futbolero: así disfrutó del Boca de Úbeda en la Bombonera
Mientras se disponía a presentar su segunda y más reciente película como director, el actor estadounidense estuvo este domingo en uno de los palcos de la Bombonera para ver el partido en el que Boca venció a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.
La presencia de la figura de películas icónicas como "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera" generó gran revuelo en la Argentina. Y este domingo fue uno de los tantos "hinchas" que disfrutó de la victoria del "Xeneize", para finalizar primero en el Grupo A del certamen.
Tras la buena victoria que consolidó a Boca en la punta del campeonato, las redes sociales del club viralizaron el momento cumbre de la visita: se difundió una fotografía de Depp junto a Juan Román Riquelme, presidente de la institución.
En el emotivo encuentro, Riquelme aparece obsequiándole una camiseta del equipo al famoso actor. El club acompañó la imagen con un mensaje que celebraba la visita y destacó: “Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario