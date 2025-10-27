Crimen de María Marta García Belsunce: Carlos Carrascosa inició un juicio contra el Estado
El viudo de María Marta García Belsunce estuvo preso desde 2009 a 2015 en el penal de Campana y luego pasó a estar con prisión domiciliaria. Busca reparación.
Carlos Carrascosa fue el primer sospechoso y el primer condenado por el crimen de su mujer, María Marta García Belsunce, quien fue asesinada en 2002 cuando se encontraba en su casa del country Carmel de Pilar. Después de cumplir siete años de cárcel, y ahora entabló un juicio contra el Estado nacional y el de la provincia de Buenos Aires por el manejo de la causa.
El abogado de Carlos Carrascosa, Fernando Díaz Canto, anticipó este lunes que el viudo de María Marta García Belsunce ya presentó una demanda contra el Estado nacional y la Provincia de Buenos Aires ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que "se los condene a reparar el daño que se le ha hecho con una condena errónea".
Aunque Díaz Canto anticipó "por el momento el monto de la reparación no está determinada", sí se buscará que haya consecuencias por el manejo de la Justicia en la investigación.
Durante el primer juicio por el caso García Belsunce se llegó a la conclusión de que Carrascosa tenía el motivo, los medios y la oportunidad de asesinar a su mujer, y se lo condenó por el delito de homicidio agravado por el vínculo.
El hombre estuvo preso entre 2009 y 2015 en el penal de Campana, y luego se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria para que pudiera instalarse en un country de Escobar monitoreado con tobillera electrónica.
Para 2014 los abogados de Carrascosa lograron que la Justicia revise la condena y en 2016 el viudo de María Marta García Belsunce resultó absuelto tras la anulación del fallo y pudo volver a circular como un hombre libre. Ya en ese entonces anticipó que iniciaría acciones legales, pero el primer paso era atrapar al verdadero asesino de la socióloga.
Con el paso de los años el caso no hizo más que mediatizarse y crecieron las sospechas sobre Nicolás Pachelo, un vecino del country Carmel que tenía antecedentes penales y podría haber contado con secuaces para robar casas dentro del establecimiento.
Recién en febrero de 2025 la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena a prisión perpetua contra Nicolás Pachelo por el homicidio de María Marta García Belsunce, perpetrado el 27 de octubre de 2002.
Pachelo podría apelar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y su caso podría llegar hasta la Corte Suprema de la Nación, pero mientras tanto Carrascosa dio vuelta la página y espera justicia para sí mismo.
El viudo, hoy de 80 años, "está muy bien, esperando que avance la demanda", anticipó su abogado.
