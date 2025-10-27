Crimen de María Marta García Belsunce: Carlos Carrascosa inició un juicio contra el Estado

Para 2014 los abogados de Carrascosa lograron que la Justicia revise la condena y en 2016 el viudo de María Marta García Belsunce resultó absuelto tras la anulación del fallo y pudo volver a circular como un hombre libre. Ya en ese entonces anticipó que iniciaría acciones legales, pero el primer paso era atrapar al verdadero asesino de la socióloga.

Con el paso de los años el caso no hizo más que mediatizarse y crecieron las sospechas sobre Nicolás Pachelo, un vecino del country Carmel que tenía antecedentes penales y podría haber contado con secuaces para robar casas dentro del establecimiento.

nicolas pachelo

Recién en febrero de 2025 la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena a prisión perpetua contra Nicolás Pachelo por el homicidio de María Marta García Belsunce, perpetrado el 27 de octubre de 2002.

Pachelo podría apelar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y su caso podría llegar hasta la Corte Suprema de la Nación, pero mientras tanto Carrascosa dio vuelta la página y espera justicia para sí mismo.

El viudo, hoy de 80 años, "está muy bien, esperando que avance la demanda", anticipó su abogado.