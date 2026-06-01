Crimen en Pilar: asesinó a la pareja de su ex, huyó y lo detuvieron
El homicida violó una restricción perimetral de acercamiento contra su ex, se presentó en su casa y le efectuó varios disparos a la víctima.
Un hombre de 41 años fue detenido acusado de asesinar a balazos al actual novio de su expareja en la localidad bonaerense de Pilar. Tras el ataque, el sospechoso estuvo prófugo durante varias horas hasta que finalmente fue detenido en Escobar gracias un operativo conjunto entre efectivos policiales de ambos distritos.
El hecho ocurrió el jueves por la noche, cerca de las 20.30, en una vivienda situada en las calles San Jorge y Salta, en el barrio El Rocío de Manuel Alberti, donde convivían una mujer y su pareja, identificado como Mario Domingo Ovejero, de 37 años y oriundo de Grand Bourg.
De acuerdo con la investigación, ambos se encontraban dentro de la vivienda cuando el agresor se presentó en el lugar. Según el testimonio de la mujer, se trataba de su expareja, J.C., de quien estaba separada desde hacía aproximadamente un año y medio.
Conforme a los dichos de la testigo, el acusado comenzó a vociferar amenazas desde la puerta de la vivienda. Cuando Ovejero salió, el atacante le efectuó varios disparos en el tórax y en el brazo izquierdo que le provocaron heridas mortales.
Según trascendió, la víctima perdió la vida pocos minutos después del ataque, antes de que pueda ser trasladado a un hospital. Cuando los médicos del SAME llegaron al lugar, constataron su fallecimiento.
Lo encontraron en Escobar y tenía antedecentes
Una vez concretado el ataque, el homicida se dio a la fuga. Durante las primeras pericias en inmediaciones a la vivienda, los investigadores lograron secuestrar una pistola marca Bersa TPR con un cargador colocado y cuatro municiones intactas, la cual será sometida a análisis periciales.
El sospechoso permaneció prófugo durante varias horas. El fiscal Andrés Quintana, a cargo de la UFI N° 2 de Pilar, ordenó una serie de medidas que incluyeron tareas de inteligencia y vigilancia por parte de efectivos policiales.
El operativo permitió localizar al prófugo en una casa ubicada en las calles Azulejos y C. Del García del Barrio Amancay de Maquinista Savio, partido de Escobar.
La detención fue concretada durante la mañana del viernes por efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Pilar junto con personal policial de Escobar.
Fuentes cercanas a la causa revelaron que el detenido cuenta con antecedentes penales por portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad. Además, pesaba sobre él una restricción perimetral de acercamiento contra su exmujer, dispuesta por el Juzgado N° 1 de Pilar.
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