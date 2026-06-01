Crimen en Pilar: asesinó a la pareja de su ex, huyó y lo detuvieron

Lo encontraron en Escobar y tenía antedecentes

Una vez concretado el ataque, el homicida se dio a la fuga. Durante las primeras pericias en inmediaciones a la vivienda, los investigadores lograron secuestrar una pistola marca Bersa TPR con un cargador colocado y cuatro municiones intactas, la cual será sometida a análisis periciales.

El sospechoso permaneció prófugo durante varias horas. El fiscal Andrés Quintana, a cargo de la UFI N° 2 de Pilar, ordenó una serie de medidas que incluyeron tareas de inteligencia y vigilancia por parte de efectivos policiales.

El operativo permitió localizar al prófugo en una casa ubicada en las calles Azulejos y C. Del García del Barrio Amancay de Maquinista Savio, partido de Escobar.

La detención fue concretada durante la mañana del viernes por efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Pilar junto con personal policial de Escobar.

Fuentes cercanas a la causa revelaron que el detenido cuenta con antecedentes penales por portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad. Además, pesaba sobre él una restricción perimetral de acercamiento contra su exmujer, dispuesta por el Juzgado N° 1 de Pilar.