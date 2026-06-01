Increíble episodio en Neuquén: la grúa que retiraba autos por alcoholemia terminó secuestrada

Testigos de la situación comentaron que presentaba aliento etílico y ciertas actitudes que despertaron dudas acerca de su estado. Frente a esa situación, exigieron que se le practicara el mismo control que estaban afrontando los demás conductores involucrados en el operativo. La petición generó momentos de tensión. El reclamo derivó en discusiones entre algunos de los presentes y la situación escaló hasta provocar empujones, forcejeos e incluso golpes de puño.

Ante el creciente conflicto, la Policía debió intervenir para restablecer el orden y evitar que el incidente pasara a mayores. Durante los disturbios, uno de los efectivos recibió un golpe mientras intentaba controlar a los involucrados. Finalmente, las autoridades accedieron al pedido y realizaron la prueba de alcoholemia al conductor de la grúa. El resultado confirmó las sospechas de quienes habían solicitado el control: el hombre registró más de un gramo de alcohol por litro de sangre, una cifra superior a la permitida.

Como si eso fuera poco, durante la verificación de rutina también se detectó que no contaba con la documentación obligatoria para circular. El desenlace fue tan sorprendente como simbólico. La misma grúa que había llegado para retirar vehículos secuestrados terminó siendo retenida por las autoridades. Bajo custodia, el camión fue trasladado al depósito municipal, convirtiéndose en el protagonista inesperado de una madrugada que dejó a más de uno sin palabras.