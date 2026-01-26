Los mensajes de despedida para el hombre asesinado en una estación de servicio en Zárate

El impacto también llegó al mundo del carnaval local. La comparsa Zarasambá, muy ligada al barrio donde creció Martínez, anunció un luto de cinco días en su memoria. En un comunicado difundido en redes sociales, expresaron su acompañamiento a la familia y remarcaron el cariño que le tenían. “Conocido desde chico de nuestro director y del barrio donde nació nuestra comparsa. El dolor es muy fuerte”, señalaron, al tiempo que destacaron sus valores humanos y su compromiso con el trabajo.