Los mensajes de despedida para el hombre asesinado en una estación de servicio en Zárate
Familiares, amigos y una comparsa local expresaron su conmoción tras el crimen de Leonel Ezequiel Martínez, el joven de 33 años que fue baleado por el novio de su expareja frente a su hija.
La ciudad de Zárate atraviesa horas de profundo dolor tras el asesinato de Leonel Ezequiel Martínez, el hombre de 33 años que fue baleado por el novio de su expareja en una estación de servicio. A medida que se conocieron más detalles del crimen, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida que reflejan el impacto que generó el hecho en su entorno y en la comunidad.
Familiares y amigos de Martínez utilizaron distintas plataformas para expresar su tristeza y bronca por lo ocurrido. “Siempre Leíto el mejor. Te voy a amar siempre, mi negro. Dios qué dolor”, escribió un familiar cercano, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre conocidos. Otros textos destacaron el perfil de la víctima, a quien describieron como una persona trabajadora, respetuosa y muy querida en el barrio.
Uno de los mensajes más contundentes fue compartido por un amigo de la infancia, que recordó los años compartidos y reclamó justicia por el crimen. “Gran persona, laburador, respetuoso, buen vecino y con valores. Cuántos partidos de fútbol juntos desde chicos”, escribió, reflejando el lazo que los unía desde hace años. Publicaciones similares se multiplicaron durante el fin de semana, todas atravesadas por el mismo sentimiento de incredulidad y tristeza.
El impacto también llegó al mundo del carnaval local. La comparsa Zarasambá, muy ligada al barrio donde creció Martínez, anunció un luto de cinco días en su memoria. En un comunicado difundido en redes sociales, expresaron su acompañamiento a la familia y remarcaron el cariño que le tenían. “Conocido desde chico de nuestro director y del barrio donde nació nuestra comparsa. El dolor es muy fuerte”, señalaron, al tiempo que destacaron sus valores humanos y su compromiso con el trabajo.
El crimen de Leonel Martínez en Zárate: cómo ocurrió
El crimen ocurrió el domingo por la noche, cuando Martínez fue a buscar a su hija, que regresaba de una actividad recreativa en el Parque de la Costa. En ese momento, se cruzó con el novio de su expareja, Alexis Lumbrera, con quien mantenía conflictos previos. La discusión escaló rápidamente y el agresor efectuó seis disparos. Martínez murió mientras era trasladado al hospital, tras recibir un balazo en el pecho, frente a la mirada de su hija.
Según informaron fuentes judiciales, existían antecedentes de discusiones entre ambos, incluso días antes del ataque. Lumbrera fue detenido y quedó imputado por el homicidio, mientras la investigación avanza para esclarecer completamente el contexto del crimen. En Zárate, mientras tanto, el nombre de Leonel Martínez se repite en cada mensaje, en cada homenaje y en cada pedido de justicia de una comunidad que aún no logra asimilar la tragedia.
