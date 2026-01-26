Máxima tensión en Córdoba: arrojaron una granada a un patrullero en un operativo policial
Un procedimiento de rutina en un barrio de la capital cordobesa derivó en una situación extrema cuando vecinos atacaron a la Policía y lanzaron un explosivo de uso militar.
Un operativo policial desarrollado el domingo por la tarde en la ciudad de Córdoba terminó en un escenario de altísima tensión luego de que un grupo de vecinos atacara a efectivos de la fuerza y arrojara una granada de mano contra un patrullero. El episodio ocurrió en el barrio Villa La Lonja y obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad ante el riesgo que representaba el explosivo.
Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se enmarcaba en tareas preventivas vinculadas a la investigación de presuntos delitos en la zona. Los efectivos intentaban detener a dos sospechosos -uno de ellos un adolescente de 15 años- cuando, al llegar al lugar, comenzaron a ser agredidos por varias personas del barrio, que lanzaron distintos objetos contra el móvil policial.
En medio del repliegue del personal, uno de los elementos arrojados resultó ser una granada de mano, que cayó directamente en la caja de una camioneta policial. Ante la gravedad de la situación, los agentes detuvieron la marcha del vehículo, establecieron un perímetro de seguridad y dieron aviso de inmediato al Departamento de Explosivos de la Policía de Córdoba para intervenir en el lugar.
Durante el incidente, un efectivo sufrió lesiones leves producto de las agresiones, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud. La prioridad estuvo centrada en neutralizar el riesgo que implicaba el artefacto explosivo, tanto para el personal policial como para los vecinos que se encontraban en las inmediaciones.
Los especialistas en explosivos confirmaron posteriormente que el objeto correspondía a una granada modelo FMK-2, de uso militar. Si bien no se constató que el dispositivo estuviera activado, se aplicaron todos los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. La granada fue retirada mediante técnicas especializadas y trasladada en una tolva hasta el Tiro Federal de Córdoba, donde quedó bajo resguardo para su tratamiento final, según precisó el medio El Litoral.
Gracias a la rápida intervención de los peritos, el artefacto no llegó a detonar y se evitó una tragedia de mayores dimensiones. Una explosión en ese contexto podría haber provocado consecuencias gravísimas, tanto para los efectivos como para los vecinos del barrio.
Tras el episodio, la Policía logró concretar la detención de un hombre mayor de edad y del adolescente de 15 años en la zona de las calles Pedro de Castillo y Carlos Luna. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.
Desde el área de seguridad indicaron que el operativo formaba parte de controles habituales en sectores con alta incidencia delictiva. Sin embargo, aún se trabaja para establecer qué motivó la reacción violenta contra los policías y quiénes fueron los responsables directos del lanzamiento de la granada. En paralelo, representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad de Córdoba trabajan de manera conjunta en la causa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario