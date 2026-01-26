Máxima tensión en Córdoba: arrojaron una granada a un patrullero en un operativo policial

Gracias a la rápida intervención de los peritos, el artefacto no llegó a detonar y se evitó una tragedia de mayores dimensiones. Una explosión en ese contexto podría haber provocado consecuencias gravísimas, tanto para los efectivos como para los vecinos del barrio.

Tras el episodio, la Policía logró concretar la detención de un hombre mayor de edad y del adolescente de 15 años en la zona de las calles Pedro de Castillo y Carlos Luna. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Desde el área de seguridad indicaron que el operativo formaba parte de controles habituales en sectores con alta incidencia delictiva. Sin embargo, aún se trabaja para establecer qué motivó la reacción violenta contra los policías y quiénes fueron los responsables directos del lanzamiento de la granada. En paralelo, representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad de Córdoba trabajan de manera conjunta en la causa.