Crimen de Umma en Lomas de Zamora: el triste mensaje de su entrenador de handball

El entrenador contó que conocía a la nena desde chica y que siempre le había gustado el deporte: “Era muy apasionada, nunca faltaba a entrenar y siempre que llegaba saludaba a todas. Entrenábamos martes, miércoles y jueves, y siempre se quedaba con su grupito después del entrenamiento con una pelota que me pedía para seguir jugando en los costados de la cancha”.

“Los padres me decían que era como ‘su superhéroe’ y siempre me pedía fotos. Me hacía muy feliz entrenarla", admitió Joel con profundo dolor. “Siempre me reía porque le decía que iba a jugar muy bien, ya que le gustaba entrenar y así iba a llegar tan lejos como se propusiera. Antes de empezar handball, hacía artes marciales; un día le gritaron ‘defensa’ y se puso en guardia”, recordó a modo de anécdota.

Por el crimen de Umma, el lunes por la tarde fue detenido un joven de 22 años, quien es investigado como uno de los cuatro posibles autores del homicidio. "No puede haber tanta impunidad para matar y estar tan tranquilo arrebatándole la vida a la gente. Sin ningún partido de por medio, es algo que tiene que cambiar. El único pedido que tengo es que se haga justicia, no hay nada que nos devuelva a Umma”, expresó al respecto Joel.

Por último, expresó: “Se va a extrañar mucho a Umma, generó mucho en poco tiempo en el club, siempre cuidando a su hermanita más chiquita y acompañándola a todos lados con esa sonrisa que te alegraba el día de solo verla”.

El mensaje de despedida de la Federación Metropolitana de Balonmano

La Federación Metropolitana de Balonmano publicó un comunicado en sus redes sociales: “Con mucho pesar lamentamos el asesinato de Umma, jugadora de Defensores de Banfield, víctima de un hecho delictivo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias para su familia y amigos en este momento de profundo dolor. ¡Justicia por Umma!”.