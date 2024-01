Crimen de Umma: los padres le hicieron un homenaje a su hija

Las autoridades del colegio realizaron la convocatoria del homenaje a través de redes sociales y participaron los compañeros de Umma, que este año debía comenzar el cuarto grado de la primaria.

Así fue el homenaje a Umma

homenaje umma La Nación

También, estuvieron presentes sus familiares y lideraron el homenaje su mamá, María Eugenia Rodríguez Álvarez, y su papá, Eduardo Aguilera. Ambos policías federales, el último de ellos, además, custodio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El breve acto cerró con las palabras de la madre de Uma, que entre lágrimas, pidió: “Queremos agradecerles por estar presentes y recordar a nuestra bella Uma con una sonrisa. Ella va a ser un ángel que no solo nos cuide, a nosotros, sino también a todos ustedes”.

“Tenemos que pedir justicia por ella y por todas las víctimas de la inseguridad. No puede haber más familias que vivan esto. Hoy me tocó a mí y mañana les voy a tocar a otros. Uno es padre, madre, hermano, primo. Por favor, sigamos peleando para que esta inseguridad se termine. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias”, dijo la mujer.

Según La Nación, todos los presentes se acercaron a abrazar a los padres y la hermana mayor de Uma, que agradecieron las muestras de cariño y evitaron el contacto con los medios de prensa que estaban cubriendo el homenaje.

"Gracias a todos de corazón, no tenemos palabras de agradecimiento para todos, nosotros sabemos que a Uma no la vamos a tener más, pero gracias a ustedes. No me alcanzan las palabras para agradecerles, a toda la gente, a la gente que conocemos y a la que no conocemos”, dijo el padre de la menor.

Eduardo Aguilera sumó: “La verdad que nos dan un apoyo inmenso, gracias a Dios, a las fuerzas de Seguridad, en especial a mis compañeros y camaradas, que se pudo dar con la detención de los cuatro autores, en especial con el que le disparó, que le disparó sin piedad porque la veía a través del vidrio”.