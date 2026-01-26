Crimen en una estación de servicio de Zárate: mató a la expareja de su novia y se escapó

El ataque ocurrió poco antes de las 21, cuando dos hombres comenzaron a discutir en el predio de la estación. Según la información recabada en el lugar, el agresor mantenía un conflicto previo con la víctima, quien era la expareja de su actual novia. La tensión fue en aumento hasta que la situación se tornó irreversible. En medio del altercado, el atacante extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó de lleno en el pecho del hombre agredido.