Quién es Alexis Lumbrera, el acusado por el crimen de Leonel Martínez en Zárate

A casi 48 horas del homicidio, la aprehensión representó un avance significativo en una causa que generó una fuerte conmoción social. El ataque se produjo en un contexto de extrema violencia, durante una discusión que se dio a plena luz del día y en una zona céntrica. Según reconstruyeron los investigadores, el enfrentamiento terminó de la peor manera cuando el agresor efectuó varios disparos, uno de los cuales resultó fatal para Martínez.