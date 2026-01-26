Quién es Alexis Lumbrera, el acusado por el crimen de Leonel Martínez en Zárate
Tras permanecer 12 horas prófugo, el principal sospechoso del asesinato ocurrido en una estación de servicio fue capturado y quedó imputado por homicidio-
La investigación por el brutal asesinato de Leonel Martínez en Zárate dio un paso clave con la detención de Alexis Damián Lumbrera, señalado como el principal y único sospechoso del crimen. El joven, actual pareja de la exnovia de la víctima, fue capturado este lunes por la mañana luego de permanecer prófugo durante aproximadamente 12 horas, tras el hecho ocurrido en una estación de servicio de la ciudad.
A casi 48 horas del homicidio, la aprehensión representó un avance significativo en una causa que generó una fuerte conmoción social. El ataque se produjo en un contexto de extrema violencia, durante una discusión que se dio a plena luz del día y en una zona céntrica. Según reconstruyeron los investigadores, el enfrentamiento terminó de la peor manera cuando el agresor efectuó varios disparos, uno de los cuales resultó fatal para Martínez.
El operativo que permitió dar con Lumbrera estuvo a cargo de la DDI Zárate-Campana. Tras localizarlo, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 1ra., donde quedó a disposición de la UFI N°8, bajo la órbita de la fiscal María Molinari. De acuerdo a la información judicial, el detenido, de 24 años, fue imputado por el delito de homicidio.
Doce horas de fuga y antecedentes de violencia
Durante las horas posteriores al crimen, Lumbrera logró evadir a las autoridades y se mantuvo oculto. Finalmente, fue detenido en el barrio Saavedra, en cercanías del lugar donde se produjo el ataque, lo que permitió cerrar la etapa inicial de búsqueda y enfocar la investigación en el esclarecimiento de los detalles del hecho.
Según trascendió en el marco de la causa, el acusado tendría antecedentes vinculados a situaciones de violencia de género, un dato que ahora forma parte del análisis judicial. La fiscalía trabaja para determinar con precisión la mecánica del ataque, el origen del arma utilizada y el grado de responsabilidad penal que le corresponde al detenido.
Mientras tanto, la detención de Lumbrera trajo un primer alivio para los familiares de Leonel Martínez, aunque la investigación continúa abierta. El objetivo de los investigadores es reconstruir de manera completa lo ocurrido, establecer si existieron episodios previos que anticiparan el desenlace y reunir todas las pruebas necesarias para sostener la acusación en el proceso judicial que se avecina.
