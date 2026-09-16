Crisis de consumo: después de casi 10 años tuvieron que cerrar su café especializado en cannoli

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cordero Remates (@corderoremates)

Si la motoneta de los cannoli sigue en funcionamiento, no es en Donado.

Mientras tanto, el rubro de la gastronomía es uno de los que más sintió, y siente, la crisis de consumo, no sólo por el aumento de los costos de producción y de los alquileres comerciales sino también por la baja en las ventas.