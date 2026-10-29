Valentín Alsina: denunció que el papá de su hijo abusó de él y contó el calvario que atraviesa
Ivana relató que comenzó a manifestar miedo después de las visitas con su padre. Según contó, se confirmó el abuso en Cámara Gesell.
Una madre de Valentín Alsina denunció que su hijo sufrió abusos sexuales por parte de su padre cuando tenía cinco años y expuso las dificultades que atraviesa desde que comenzó a buscar respuestas en la Justicia.
En una entrevista televisiva con Crónica, Ivana contó cómo detectó cambios en el comportamiento del nene y describió el impacto que la situación tuvo en la vida de ambos.
Según su testimonio, el chico regresaba de las visitas con su padre llorando, con miedo y, en ocasiones, se hacía pis. Al principio, le costaba contar lo que sucedía, hasta que comenzó a expresar situaciones que llevaron a su madre a realizar la denuncia.
Las señales que llevaron a la madre a denunciar
Ivana explicó que las primeras alertas aparecieron después de los encuentros entre el nene y su padre: “Él empezó cuando lo veía al papá y volvía de las visitas que tenía con el padre, lloraba, tenía miedos, se hacía pis”, relató. También recordó que el chico evitaba hablar sobre esas visitas y que, en una ocasión, mientras estaban cocinando, le contó que su padre le había bajado los pantalones.
A partir de ese momento, la mujer realizó la denuncia y el niño atravesó distintas instancias de evaluación profesional antes de participar de una Cámara Gesell. Según afirmó Ivana durante la entrevista, en esa instancia se confirmó el abuso.
La madre sostuvo que ya había acudido a la Justicia por situaciones de violencia durante su relación con el hombre, de quien se separó después de sufrir maltrato físico y verbal. Según su relato, esas situaciones también ocurrían delante del chico.
La estremecedora reacción del nene: “Tengo miedo”
Durante la entrevista se difundió un registro en el que el niño expresaba temor ante la posibilidad de ir a la casa de sus abuelos, porque tenía miedo de que su padre lo llevara. Ivana aseguró que el chico continúa manifestando miedo y que esa situación afecta su vida cotidiana.
La mujer también denunció que sigue recibiendo amenazas y hostigamiento, y afirmó que no cuenta con una medida perimetral. Además, señaló que el padre lleva un año sin cumplir con la cuota alimentaria, pese a que existe un acuerdo judicial.
“Vengo luchando desde el 2022 con todo esto, nadie te escucha”, expresó. También contó que trabaja 14 horas por día para sostener a su hijo y que recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico por ataques de pánico y ansiedad.
La preocupación por el contacto del denunciado con menores
Otro de los puntos que planteó Ivana durante la entrevista fue que el hombre trabaja como técnico de fútbol de categorías infantiles. La mujer manifestó preocupación por el contacto que mantiene con otros chicos, aunque aclaró que no está al tanto de otras denuncias vinculadas con ellos.
Su reclamo, explicó, no se limita a lo que vivió su hijo, sino que también busca que se evalúe la situación y se garantice la protección de los menores. “Yo no le reclamo, o sea, no pido justicia nada más, ¿entendés? Que mi hijo pueda ser feliz”, expresó al describir el objetivo que persigue desde que inició el proceso judicial.
La denuncia y las declaraciones de la madre exponen una situación familiar compleja, atravesada por el temor, las actuaciones judiciales y el reclamo de medidas de protección.
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