Valentín Alsina: denunció que el papá de su hijo abusó de él y contó el calvario que atraviesa

La madre sostuvo que ya había acudido a la Justicia por situaciones de violencia durante su relación con el hombre, de quien se separó después de sufrir maltrato físico y verbal. Según su relato, esas situaciones también ocurrían delante del chico.

La estremecedora reacción del nene: “Tengo miedo”

Durante la entrevista se difundió un registro en el que el niño expresaba temor ante la posibilidad de ir a la casa de sus abuelos, porque tenía miedo de que su padre lo llevara. Ivana aseguró que el chico continúa manifestando miedo y que esa situación afecta su vida cotidiana.

La mujer también denunció que sigue recibiendo amenazas y hostigamiento, y afirmó que no cuenta con una medida perimetral. Además, señaló que el padre lleva un año sin cumplir con la cuota alimentaria, pese a que existe un acuerdo judicial.

“Vengo luchando desde el 2022 con todo esto, nadie te escucha”, expresó. También contó que trabaja 14 horas por día para sostener a su hijo y que recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico por ataques de pánico y ansiedad.

La preocupación por el contacto del denunciado con menores

Otro de los puntos que planteó Ivana durante la entrevista fue que el hombre trabaja como técnico de fútbol de categorías infantiles. La mujer manifestó preocupación por el contacto que mantiene con otros chicos, aunque aclaró que no está al tanto de otras denuncias vinculadas con ellos.

Su reclamo, explicó, no se limita a lo que vivió su hijo, sino que también busca que se evalúe la situación y se garantice la protección de los menores. “Yo no le reclamo, o sea, no pido justicia nada más, ¿entendés? Que mi hijo pueda ser feliz”, expresó al describir el objetivo que persigue desde que inició el proceso judicial.

La denuncia y las declaraciones de la madre exponen una situación familiar compleja, atravesada por el temor, las actuaciones judiciales y el reclamo de medidas de protección.