Ola de inseguridad en Lanús: delincuente abatido en un colectivo y violento robo a balazos a un motociclista
En las últimas horas se registró en Lanús una serie de episodios que siguen generando pánico entre los vecinos.
La inseguridad en el municipio bonaerense de Lanús no da tregua. En las últimas horas, una nueva seguidilla de hechos delictivos violentos volvió a encender las alarmas entre los vecinos del distrito, con varios siniestros de suma gravedad.
Entre los episodios reportados se destacan el enfrentamiento armado dentro de un colectivo que terminó con un asaltante muerto en Villa Sapito, un ataque a balazos contra un joven para robarle la moto en plena avenida Hipólito Yrigoyen y el hurto de un vehículo en la puerta de una iglesia durante la misa del domingo.
Un policía de la Ciudad abatió a un delincuente dentro de un colectivo
Uno de los hechos más graves ocurrió sobre la calle General Madariaga, en las inmediaciones del barrio Villa Sapito. Tres delincuentes abordaron una unidad de transporte público e intentaron acorralar y despojar de sus pertenencias a los pasajeros.
Entre los usuarios viajaba un efectivo de la Policía de la Ciudad, quien dio la voz de alto para frenar el atraco. En ese instante se produjo un enfrentamiento armado dentro del transporte que concluyó cuando uno de los asaltantes cayó gravemente herido sobre la cinta asfáltica. Sus dos cómplices lograron darse a la fuga hacia los pasillos del asentamiento.
El sospechoso abatido fue identificado como G. V. A. (20), domiciliado en la zona. Sobre el joven pesaba un pedido de captura activo por el delito de "Robo agravado".
El efectivo se presentó de inmediato en la Comisaría 7.ª para ponerse a disposición de la Justicia. La causa quedó radicada en la UFI N.º 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, bajo la carátula de "Tentativa de robo en poblado y en banda", mientras la policía rastrilla la zona para dar con los prófugos.
Lo balearon arriba de la vereda para robarle la moto en Avenida Pavón
La violencia armada volvió a repetirse en el centro del municipio, en el cruce de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Pavón) y Aristóbulo del Valle. Un joven motociclista fue abordado por delincuentes armados que se subieron directamente a la vereda para interceptarlo.
Sin mediar palabra, los asaltantes le dispararon dos veces para sustraerle el vehículo y huyeron a toda velocidad por Pavón en dirección al partido de Lomas de Zamora. Una ambulancia del SAME debió acudir de urgencia al lugar para trasladar a la víctima en estado crítico, mientras efectivos policiales debieron cortar el tránsito en la avenida para preservar la escena y levantar las vainas servidas.
Inseguridad sin límites: le robaron la moto mientras estaba en misa
La modalidad de robo de motocicletas también afectó a los fieles que asistían a un oficio religioso. Un vecino denunció a través de redes sociales que a su hermano le sustrajeron el vehículo en la puerta de la Iglesia San Juan Bautista, ubicada en el distrito.
El hecho ocurrió en pleno día, entre las 11:00 y las 12:00 del mediodía, mientras la víctima se encontraba dentro del templo participando de la misa. Al salir, advirtió que delincuentes se habían llevado su moto Corven color gris (patente A31 1DOL). La familia inició una intensa búsqueda en redes comunitarias solicitando cualquier información para intentar recuperarla.
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