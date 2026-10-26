Ola de inseguridad en Lanús: delincuente abatido en un colectivo y violento robo a balazos a un motociclista

El efectivo se presentó de inmediato en la Comisaría 7.ª para ponerse a disposición de la Justicia. La causa quedó radicada en la UFI N.º 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, bajo la carátula de "Tentativa de robo en poblado y en banda", mientras la policía rastrilla la zona para dar con los prófugos.

Lo balearon arriba de la vereda para robarle la moto en Avenida Pavón

La violencia armada volvió a repetirse en el centro del municipio, en el cruce de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Pavón) y Aristóbulo del Valle. Un joven motociclista fue abordado por delincuentes armados que se subieron directamente a la vereda para interceptarlo.

Sin mediar palabra, los asaltantes le dispararon dos veces para sustraerle el vehículo y huyeron a toda velocidad por Pavón en dirección al partido de Lomas de Zamora. Una ambulancia del SAME debió acudir de urgencia al lugar para trasladar a la víctima en estado crítico, mientras efectivos policiales debieron cortar el tránsito en la avenida para preservar la escena y levantar las vainas servidas.

Inseguridad sin límites: le robaron la moto mientras estaba en misa

La modalidad de robo de motocicletas también afectó a los fieles que asistían a un oficio religioso. Un vecino denunció a través de redes sociales que a su hermano le sustrajeron el vehículo en la puerta de la Iglesia San Juan Bautista, ubicada en el distrito.

El hecho ocurrió en pleno día, entre las 11:00 y las 12:00 del mediodía, mientras la víctima se encontraba dentro del templo participando de la misa. Al salir, advirtió que delincuentes se habían llevado su moto Corven color gris (patente A31 1DOL). La familia inició una intensa búsqueda en redes comunitarias solicitando cualquier información para intentar recuperarla.