Una famosa marca de indumentaria de Mar del Plata cerró su local insignia por la crisis económica

Galindo aseguró que la decisión se tomó "con el convencimiento de que para sobrevivir hay que adaptarse", pero se despidió de la icónica esquina que atrajo a miles de clientes durante la temporada de verano y todo el año.

"Miren qué hermoso local que dejamos. Son negocios que en este momento son totalmente inviables y tenemos que reconvertir el emprendimiento para sostenernos en el tiempo", expresó el empresario antes de aclarar que la marca no se está hundiendo en la crisis económica: "Van a haber aperturas, de hecho, hoy estamos abriendo en Neuquén".

"Pero esta calle, tristemente, hoy este hermoso local cierra. Hoy empezamos a cerrarlo", convino, a lo que algunos de sus seguidores en Instagram le hicieron notar que los alquileres comerciales de Mar del Plata "son un robo".

Entre palabras de aliento, despedidas y buenos deseos afloraron también los planteos de tinte político, a sabiendas de que mucho de la crisis que hoy enfrentan los locales de moda y gastronomía tiene que ver con la menor capacidad del público de hacer ciertos gastos.

"¿Adaptarse a qué? A la destrucción de la industria nacional? Ni fundiéndose se dan cuenta de lo que votaron, mamita querida", expresó una usuaria indignada, a lo que otro señaló: "No se puede creer lo que les cuesta decir 'cerramos por la crisis económica'".

"Qué pena estas noticias. Una empresa que siempre apostó a crecer brindándonos el orgullo de decir 'son de Mar del Plata', con una calidad y diseños de primer nivel. Van a seguir y volverán los buenos tiempos, los marplatenses tenemos que apoyar", comentó alguien más.

Obviamente no faltaron los reproches de "bajen los precios, la ropa está carísima", o de que "discursivamente exageran el orgullo de reinventar algo que les funcionó más de 20 años" para no caer en la explicación ligada a la política.