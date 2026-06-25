Una famosa marca de indumentaria de Mar del Plata cerró su local insignia por la crisis económica
El dueño de la firma contó en redes sociales el motivo de la decisión, pero en los comentarios no faltaron las apreciaciones de tinte político.
La ola libertaria se le vino encima a la economía argentina y el consumo fue lo primero que se fue a pique. Con ese escenario no es de extrañar que muchas empresas hayan tenido que reconvertir su producción, afinar la puntería y modificar sus modelos de negocio.
Un poco de eso le pasó a Camarón Brujo, que desde 1989 es un clásico de la cultura del surf en Mar del Plata y con los años se convirtió en una marca de ropa confiable de fabricación nacional. La crisis económica llegó a tal punto que esta semana su dueño anunció el cierre de su local en Güemes y Alberti, la zona de Mar del Plata que "funciona" todo el año.
"Hoy nos toca la difícil tarea de desarmar un local y de irnos después de 24 años de permanencia en esta calle comercial de Mar del Plata", anunció vía Instagram Sebastián Galindo, dueño de la marca de ropa Camarón Brujo.
Galindo aseguró que la decisión se tomó "con el convencimiento de que para sobrevivir hay que adaptarse", pero se despidió de la icónica esquina que atrajo a miles de clientes durante la temporada de verano y todo el año.
"Miren qué hermoso local que dejamos. Son negocios que en este momento son totalmente inviables y tenemos que reconvertir el emprendimiento para sostenernos en el tiempo", expresó el empresario antes de aclarar que la marca no se está hundiendo en la crisis económica: "Van a haber aperturas, de hecho, hoy estamos abriendo en Neuquén".
"Pero esta calle, tristemente, hoy este hermoso local cierra. Hoy empezamos a cerrarlo", convino, a lo que algunos de sus seguidores en Instagram le hicieron notar que los alquileres comerciales de Mar del Plata "son un robo".
Entre palabras de aliento, despedidas y buenos deseos afloraron también los planteos de tinte político, a sabiendas de que mucho de la crisis que hoy enfrentan los locales de moda y gastronomía tiene que ver con la menor capacidad del público de hacer ciertos gastos.
"¿Adaptarse a qué? A la destrucción de la industria nacional? Ni fundiéndose se dan cuenta de lo que votaron, mamita querida", expresó una usuaria indignada, a lo que otro señaló: "No se puede creer lo que les cuesta decir 'cerramos por la crisis económica'".
"Qué pena estas noticias. Una empresa que siempre apostó a crecer brindándonos el orgullo de decir 'son de Mar del Plata', con una calidad y diseños de primer nivel. Van a seguir y volverán los buenos tiempos, los marplatenses tenemos que apoyar", comentó alguien más.
Obviamente no faltaron los reproches de "bajen los precios, la ropa está carísima", o de que "discursivamente exageran el orgullo de reinventar algo que les funcionó más de 20 años" para no caer en la explicación ligada a la política.
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